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मोजतबा खामेनेई मॉस्को में हैं? ईरान के सुप्रीम लीडर पर आया रूस का बयान

Apr 01, 2026 12:59 am ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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, ईरान में रूस के राजदूत ने स्थानीय मीडिया से बातचीत में कहा कि मोजतबा खामेनेई ईरान में मौजूद हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से अभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहे हैं। ईरानी राजदूत के बयान से साफ है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मॉस्को में नहीं, तेहरान में ही हैं।

मोजतबा खामेनेई मॉस्को में हैं? ईरान के सुप्रीम लीडर पर आया रूस का बयान

अमेरिका, इज़रायल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध को एक महीने से अधिक हो गए, लेकिन ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई को एक बार भी सार्वजनिक तौर नहीं देखा गया है। हालांकि इस दौरान मोजतबा खामेनेई ने कई बयान और संदेश जारी किए हैं, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा गया है। यही कारण है कि बार-बार सवाल खड़ा हो रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहां है? इसको लेकर कई चर्चाएं हैं, इस बीच रूस की ओर से बयान सामने आया है।

दरअसल, कई मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मोजतबा खामेनेई मॉस्को में हैं और वहां इलाज करा रहे हैं। वहीं, ईरान में रूस के राजदूत ने स्थानीय मीडिया से बातचीत में कहा कि मोजतबा खामेनेई ईरान में मौजूद हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से अभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहे हैं। ईरानी राजदूत के बयान से साफ है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मॉस्को में नहीं, तेहरान में ही हैं।

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बता दें कि मोजतबा खामेनेई ने अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनेई का स्थान लिया है, जिनकी 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका द्वारा शुरू किए गए युद्ध के दौरान हत्या कर दी गई थी। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया था कि हमलों में खामेनेई बुरी तरह घायल हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई बार यह कह चुके हैं कि संभवतः सर्वोच्च नेता इन हमलों में मारे गए हैं, हालांकि तेहरान ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। इस महीने की शुरुआत में ईरान के राजदूत ने मॉस्को में उन रिपोर्टों का खंडन किया था, जिनमें कहा गया था कि चोटों के इलाज के लिए खामेनेई को रूस ले जाया गया था।

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इस बीच अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने मंगलवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका रूस की भूमिका पर भी करीबी नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि रूस और चीन ईरान के साथ क्या कर रहे हैं। हम इस पर उचित कार्रवाई कर रहे हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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