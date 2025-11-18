Dubai Air Show में रूस का धमाका, पहली बार दिखा 'खूंखार शिकारी'; और भी बहुत कुछ

संक्षेप: दुबई में एयरशो का आयोजन हो रहा है। इस शो में दुनिया के कई देशों ने अपने फाइटर जेट उतारकर शक्ति का प्रदर्शन किया है। रूस ने भी इस एयरशो में हिस्सा लिया। सोमवार को अल मकतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित दुबई एयरशो 2025 में रूसी सुखोई एसयू-57 और कामोव का-52 अटैक हेलीकॉप्टर ने करतब दिखाए।

दुबई में एयरशो का आयोजन हो रहा है। इस शो में दुनिया के कई देशों ने अपने फाइटर जेट उतारकर शक्ति का प्रदर्शन किया है। रूस ने भी इस एयरशो में हिस्सा लिया। सोमवार को अल मकतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित दुबई एयरशो 2025 में रूसी सुखोई एसयू-57 और कामोव का-52 अटैक हेलीकॉप्टर ने शानदार हवाई करतब दिखाए। इसके अलावा हवाई प्रदर्शनों में संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना की एयरोबैटिक टीम 'फुरसान अल इमारात', भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एयरोबैटिक टीम (SKAT) और एचएएल तेजस लड़ाकू विमान ने भी शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान रूस का 'खूंखार शिकारी' SU-57E लड़ाकू विमान भी नजर आया।

रोस्टेक स्टेट कॉरपोरेशन की कंपनी रोसोबोरोनएक्सपोर्ट 17 से 21 नवंबर तक चलने वाले इस एयरशो में एकमात्र रूसी प्रदर्शनी लगा रही है। रूसी मंडप 1000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसमें रोस्टेक की विभिन्न होल्डिंग कंपनियों के रक्षा, दोहरे उपयोग और नागरिक उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इनमें यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन, रेडियो-इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज, अल्माज़-एंटे और टैक्टिकल मिसाइल कॉरपोरेशन की प्रणालियां शामिल हैं।

850 से अधिक रूसी उत्पादों का प्रदर्शन रोसोबोरोनएक्सपोर्ट के महानिदेशक अलेक्जेंडर मिखीव ने बताया कि कंपनी 850 से अधिक रूसी उत्पादों का प्रदर्शन कर रही है, जिनमें अत्याधुनिक बुद्धिमान प्रणालियाँ शामिल हैं। 30 से ज्यादा सबसे ज्यादा मांग वाली प्रणालियां स्थिर प्रदर्शन (स्टैटिक डिस्प्ले) पर रखी गई हैं। कंपनी मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों के देशों के सैन्य प्रतिनिधिमंडलों से आपूर्ति और तकनीकी सहयोग पर बातचीत करेगी।

रूसी प्रदर्शनी का सबसे बड़ा आकर्षण पांचवीं पीढ़ी का SU-57E लड़ाकू विमान है, जिसका मध्य पूर्व में पहली बार अनावरण हुआ है और जो उड़ान प्रदर्शन में भी हिस्सा ले रहा है। मिखीव ने कहा कि रूस दुनिया का एकमात्र देश है जो न सिर्फ पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सप्लाई करता है, बल्कि विदेशी ग्राहक के देश में ही एसयू-57ई का उत्पादन स्थानीयकरण (localization) भी करता है। उन्होंने आगे कहा कि इस विमान को विभिन्न हवाई हथियारों के साथ दिखाया गया है, जिनमें R.V.V.-MD2 हवा-से-हवा मिसाइल, Kh-38MLE, Kh-69, ग्रोम-E1 हवा-से-जमीन मिसाइल, Kh-58USKE एंटी-रेडार मिसाइल और लंबी दूरी की R.V.V.-BD हवा-से-हवा मिसाइल शामिल हैं।

टोही और हमलावर हेलीकॉप्टर नजर आए रोसोबोरोनएक्सपोर्ट नई पीढ़ी का आइटम-177एस टर्बोजेट इंजन भी प्रदर्शित कर रहा है, जो बेहतर थ्रस्ट, कम ईंधन खपत और लंबी सर्विस लाइफ देता है। आधुनिक याक-130एम लड़ाकू प्रशिक्षण विमान अपडेटेड एवियोनिक्स, टारगेटिंग पॉड और प्रेसिडेंट-S130 आत्मरक्षा EW सिस्टम से लैस है। स्थिर प्रदर्शन में रूस IL-76MD-90A(E) सैन्य परिवहन विमान दिखा रहा है, जो 4,000 किमी में 60 टन या 5,000 किमी में 52 टन कार्गो ले जा सकता है। इसमें मल्टी-चैनल EO सिस्टम और वैकल्पिक प्रेसिडेंट-S EW सिस्टम लगा है।

एयर शो में Ka-52 टोही व हमलावर हेलीकॉप्टर ने भी हिस्सा लिया, जिसमें Kh-MD बहुउद्देशीय मिसाइल, Kh-38MLE निर्देशित मिसाइल और 305E हल्की निर्देशित मिसाइल जैसे हथियार दिखाए गए। ड्रोन सेक्शन में ओरलान-10ई, ओरलान-30, स्काट-350एम टोही ड्रोन के साथ-साथ उन्नत लैंसेट-ई और क्यूब-2-2ई लॉइटरिंग म्यूनिशन (कामिकेज ड्रोन) प्रदर्शित किए जा रहे हैं।