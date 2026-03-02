मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच राहत! अबू धाबी में फंसे लोगों का होटल खर्च देगी UAE सरकार
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और उड़ानों में बड़े पैमाने पर व्यवधान के बीच अबू धाबी के संस्कृति और पर्यटन विभाग ने अमीरात के सभी होटलों को निर्देश दिया है कि वे यात्रा प्रतिबंधों के कारण फंसे मेहमानों को अपना ठहराव बढ़ाने की अनुमति दें।
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और उड़ानों में बड़े पैमाने पर व्यवधान के बीच अबू धाबी के संस्कृति और पर्यटन विभाग ने अमीरात के सभी होटलों को निर्देश दिया है कि वे यात्रा प्रतिबंधों के कारण फंसे मेहमानों को अपना ठहराव बढ़ाने की अनुमति दें। सरकार अतिरिक्त खर्च वहन करेगी। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, 28 फरवरी 2026 को होटलों के महाप्रबंधकों को जारी एक परिपत्र में विभाग ने कहा कि कुछ आगंतुक अपनी निर्धारित चेक-आउट तिथि पर पहुंच गए थे, लेकिन अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण होटल छोड़ने में असमर्थ हैं। बताया जा रहा है कि यह निर्देश मध्य पूर्व में बढ़े हुए क्षेत्रीय तनावों की पृष्ठभूमि में आया है, जिसने उड़ान संचालन को बाधित कर दिया है और क्षेत्र के कुछ हिस्सों में यात्रा पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिए हैं।
डीसीटी ने स्पष्ट किया कि विस्तारित आवास का वित्तीय बोझ न होटलों पर पड़ेगा और न ही मेहमानों पर। नोटिस में कहा गया है कि विस्तारित प्रवास का खर्च डीसीटी अबू धाबी द्वारा वहन किया जाएगा और होटलों से संबंधित बिल विभाग के निर्दिष्ट ईमेल पते पर भेजने का अनुरोध किया गया है। समन्वय को बेहतर बनाने के लिए, विभाग ने अपनी व्यावसायिक निरंतरता टीम के संपर्क विवरण भी साझा किए हैं। इस कदम की सोशल मीडिया पर काफी सराहना हुई है, और कई लोग इसे पर्यटकों तथा अमीरात के आतिथ्य क्षेत्र दोनों पर यात्रा व्यवधानों के प्रभाव को कम करने वाला एक सक्रिय और सराहनीय कदम मान रहे हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, इस आदेश में 2018 के कानून संख्या 8 का हवाला दिया गया है, जिसके तहत अबू धाबी में पर्यटन विभाग (डीसीटी) की स्थापना हुई थी और इसे पर्यटन उद्योग को विनियमित करने तथा समर्थन देने का अधिकार प्राप्त है। इसी तरह, दुबई के अर्थव्यवस्था और पर्यटन विभाग ने भी होटल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रभावित मेहमानों को उनकी मूल बुकिंग की शर्तों के अनुसार ही ठहरने की अवधि बढ़ाने की अनुमति दें। होटलों को विभाग को मूल बुकिंग, बढ़ाई गई अवधि की तारीख और किसी भी परिचालन समस्या की पूरी जानकारी देने का भी निर्देश दिया गया है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
