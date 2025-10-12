गाजा सीजफायर पर बात करने जा रहे थे कतर के राजनयिक, रास्ते में ही हो गया बड़ा हादसा

एजिप्ट के शरम-अल-शेख में होने वाले हमास-इजरायल सीजफायर समिट में शामिल होने जा रहे कतर के राजनयिकों की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कार में सावर तीन राजनयिक मारे गए जबकि दो की हालत गंभीर है।

एजिप्ट के शरम-अल-शेख में आयोजित होने वाली हमास-इजरायल सीजफायर समिट में शामिल होने जा रहे कतर के राजनयिकों के साथ बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक रास्ते में ही उनकी कार का ऐक्सिडेंट हो गया जिसमें कम से कम तीन राजनयिकों की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक शरम-अल-शेख से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर उनकी कार पलट गई।

कतर के ये राजनयिक गाजा में सीजफायर को लेकर चल रहे शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। कतर, एजिप्ट और अमेरिकी का मध्स्थता के जरिए गाजा सीजफायर और पीस डील को अंतिम रूम देने के लिए इस समिट का आयोजन किया गया है। इस 'शरम-अल-शेख' शांति सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एजिप्ट के राष्ट्रपति फतल-अल-सीसी करने वाले हैं। इस सम्मेलन में 20 से ज्यादा देशों के नेता हिस्सा लेने वाले हैं।

शिखर सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, स्पेन के प्रधानमंत्री और यूएन चीफ एंटोनियो गोटेरस भी शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक रविवार को ही राष्ट्रपति ट्रंप मध्य एशिया की यात्रा के लिए रवाना हो सकते हैं।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार सुबह इजरायल पहुंचेंगे जहां उनके नेसेट को संबोधित करने और उसी दिन वहां से रवाना होने की उम्मीद है। उनकी यह यात्रा युद्धविराम समझौते के अंतर्गत हमास द्वारा बंधकों की रिहाई की समय सीमा के साथ मेल खाती है। ट्रंप का मुक्त किये गये बंधकों से मिलने की भी संभावना है।