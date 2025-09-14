दोहरे मापदंड छोड़ो और इजरायल को सजा दो... कतर के प्रधानमंत्री ने दे दिया संदेश, आगे क्या?
प्रधानमंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय दोहरे मापदंड अपनाना बंद करे और इजरायल को उसके सभी अपराधों के लिए दंडित करे। इजरायल को यह समझना होगा कि हमारे भाईचारे वाले फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ चल रहा नरसंहार युद्ध, जिसका मकसद उन्हें उनकी जमीन से बेदखल करना है, सफल नहीं होगा।
कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से 'दोहरे मापदंड' छोड़ने और इजरायल को उसके 'अपराधों' के लिए सजा देने की अपील की। वह कतर में आयोजित अरब और इस्लामी नेताओं के एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन से पहले की तैयारियों की बैठक में बोल रहे थे, जो इजरायल द्वारा दोहा में हमास नेताओं पर अभूतपूर्व हवाई हमले के बाद बुलाया गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय दोहरे मापदंड अपनाना बंद करे और इजरायल को उसके सभी अपराधों के लिए दंडित करे। इजरायल को यह समझना होगा कि हमारे भाईचारे वाले फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ चल रहा नरसंहार युद्ध, जिसका मकसद उन्हें उनकी जमीन से बेदखल करना है, सफल नहीं होगा। रविवार को दोहा में शेख मोहम्मद की अध्यक्षता में आपातकालीन अरब-इस्लामी शिखर सम्मेलन के लिए विदेश मंत्रियों की तैयारियों की बैठक शुरू हुई।
कतर समाचार एजेंसी के अनुसार, शिखर सम्मेलन में 9 सितंबर को कतर पर इजरायली हमले से संबंधित एक मसौदा बयान पर चर्चा होगी, जिसमें दोहा में कई हमास अधिकारियों के आवासों को निशाना बनाया गया था। हवाई हमलों में कई लोग मारे गए और घायल हुए, जिसकी अरब और इस्लामी दुनिया में व्यापक निंदा हुई और इसे कतर की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया गया।
अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्री रविवार को शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान भी शामिल हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार, सऊदी विदेश मंत्रालय ने इजरायली हमले की निंदा करते हुए इसे एक 'आक्रामक कृत्य' करार दिया और दोहा के साथ एकजुटता जताई, साथ ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इजरायल को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने की मांग की।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।