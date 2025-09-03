Protesters in Jerusalem occupy buildings near Israeli parliament set fire यरुशलम में प्रदर्शन, इजरायली संसद के पास इमारतों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा; लगाई आग, Middle-east Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Protesters in Jerusalem occupy buildings near Israeli parliament set fire

यरुशलम में प्रदर्शन, इजरायली संसद के पास इमारतों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा; लगाई आग

7 अक्टूबर को हमास के हमले में अपहृत 48 शेष बंधकों के परिवारों ने इजरायल की राजधानी में कई जगहों, जैसे नेसेट संसद, राष्ट्रीय पुस्तकालय, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सामरिक मामलों के मंत्री रॉन डेरमर के आवासों पर प्रदर्शन किए।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, तेल अवीवWed, 3 Sep 2025 05:09 PM
share Share
Follow Us on
यरुशलम में प्रदर्शन, इजरायली संसद के पास इमारतों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा; लगाई आग

गाजा में बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को यरूशलम में कूड़ेदानों और कब्जे वाली इमारतों में आग लगा दी। इस घटना से वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इजरायली सरकारी अधिकारियों ने इसकी कड़ी निंदा की। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले में अपहृत 48 शेष बंधकों के परिवारों ने इजरायल की राजधानी में कई जगहों, जैसे नेसेट संसद, राष्ट्रीय पुस्तकालय, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सामरिक मामलों के मंत्री रॉन डेरमर के आवासों पर प्रदर्शन किए।

इजरायली पुलिस का बयान

इजरायली पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू के आवास के पास कूड़ेदानों और टायरों में आग लगाई, जिससे खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और आसपास की इमारतों से लोगों को निकालना पड़ा। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, और आपातकालीन सेवाओं ने आग को बुझा दिया। पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने एक इमारत की छत पर कब्जा किया और 'उपेक्षा और हत्या' लिखे दो बड़े बैनर नेतन्याहू की तस्वीर के साथ लहराए। दर्जनों प्रदर्शनकारी बगीचे में एकत्र हुए, जबकि कार्यकर्ता छत पर डटे रहे।

पुलिस आयुक्त डैनियल लेवी ने यरूशलम जिला कमांडरों को व्यवस्था बहाल करने के लिए हरसंभव प्रयास करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण विरोध की अनुमति है, लेकिन हिंसक कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने कहा कि इजरायल पुलिस वैध विरोध के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुमति देगी, लेकिन कूड़ेदान जलाना, तोड़फोड़, सड़क जाम करना या कोई अन्य अवैध कार्य स्वीकार्य नहीं होगा।

प्रदर्शनकारियों की रणनीति की आलोचना

सरकारी अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों की रणनीति की कड़ी आलोचना की। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्वीर ने इन घटनाओं को 'आतंकवाद' करार दिया और दावा किया कि यह 'उस आपराधिक अटॉर्नी जनरल के समर्थन से हुआ जो देश को जलाना चाहता है।' शिक्षा मंत्री योआव किश ने हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि कारों को जलाने वाले अपराधी जानते हैं कि इससे बंधक वापस नहीं आएंगे, बल्कि केवल अराजकता फैलेगी। न्याय मंत्री यारिव लेविन ने भी इन घटनाओं को आतंकवाद बताया।

प्रदर्शनकारियों का बयान

'ब्रदर्स इन आर्म्स' संगठन ने कहा कि सैकड़ों लोगों ने डेरमर के घर के बाहर प्रदर्शन किया और उन्हें बंधक संकट का जिम्मेदार ठहराया। समूह ने बताया कि डेरमर को बंधकों को वापस लाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन एक भी बंधक वापस नहीं आया। 48 बंधक अभी भी सुरंगों में हैं। संगठन ने सरकार पर चरमपंथी मंत्रियों के राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देने और बंधकों की जान की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने मांग की कि युद्ध रोककर सभी बंधकों की वापसी के लिए एक व्यापक समझौता किया जाए।

International News International News In Hindi Israel Palestine War 2023 Gaza Strip Hamas

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।