पाकिस्तान की तारीफ, होर्मुज पर क्लियर मैसेज; ईरान ने खोलकर बताया अपना अगला प्लान
ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने सख्त लहजे में कहा कि अमेरिका और इजरायल न तो धमकियों से और न ही गुंडागर्दी से अपने मंसूबे पूरे कर पाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि आगे का रास्ता केवल ईरान के वैध अधिकारों को मान्यता देने में ही है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के अनुरोध पर ईरान के साथ युद्धविराम को अनिश्चितकाल तक बढ़ा दिया है। इस फैसले का मकसद तेहरान को युद्ध समाप्त करने के लिए एकीकृत प्रस्ताव तैयार करने का पर्याप्त समय देना है। इस बीच ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने सख्त लहजे में कहा कि अमेरिका और इजरायल न तो धमकियों से और न ही गुंडागर्दी से अपने मंसूबे पूरे कर पाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि आगे का रास्ता केवल ईरान के वैध अधिकारों को मान्यता देने में ही है।
गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि पूर्ण युद्धविराम तभी अर्थपूर्ण होगा जब समुद्री नाकेबंदी समाप्त हो, विश्व अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने वाली कार्रवाइयां रुकें और सभी मोर्चों पर सियोनिस्ट उग्रवाद थम जाए। आगे उन्होंने कहा कि ऐसी नीच हरकतों के बीच होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना असंभव है। उन्होंने कहा कि सैन्य आक्रामकता या धमकियों से अमेरिका-इजरायल कभी अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। एकमात्र समाधान ईरानी राष्ट्र के अधिकारों को स्वीकार करना है।
ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी बरकरार रहने तक होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलना संभव नहीं है। वहीं, ईरान के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के युद्ध समाप्ति प्रयासों की सराहना की है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने पाकिस्तान की पहल के लिए आभार व्यक्त किया। पाकिस्तान दोनों पक्षों के बीच सक्रिय मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है, हालांकि क्षेत्र में तनाव अभी भी बना हुआ है।
इधर, न्यूयॉर्क पोस्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के हवाले से बताया कि अमेरिका-ईरान के बीच वार्ता का दूसरा दौर शुक्रवार को हो सकता है। अखबार के अनुसार, ट्रंप ने कहा कि अगले 36 से 72 घंटों के अंदर इस दिशा में कोई घटनाक्रम संभव है। हालांकि, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा कि तेहरान ने अभी इस्लामाबाद में पाकिस्तानी मध्यस्थता वाली वार्ता के नए दौर में भाग लेने या न लेने का फैसला नहीं किया है। बाकाई ने बुधवार को बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि हमने स्पष्ट कर दिया है कि अगर हमें लगता है कि इस्लामाबाद जाना हमारे राष्ट्रीय हित में है, तो हम जाएंगे। लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
इस बीच पाकिस्तान ने पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान को मेज पर लाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की अपील पर युद्धविराम को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाने की घोषणा की। ट्रंप ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की विशेष निवेदन पर यह फैसला लिया। युद्धविराम से मिले समय का फायदा उठाते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को ईरानी राजदूत रेजा अमीरी मोगादम से मुलाकात की और क्षेत्रीय स्थिति व शांति प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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