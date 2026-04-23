पाकिस्तान की तारीफ, होर्मुज पर क्लियर मैसेज; ईरान ने खोलकर बताया अपना अगला प्लान

ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने सख्त लहजे में कहा कि अमेरिका और इजरायल न तो धमकियों से और न ही गुंडागर्दी से अपने मंसूबे पूरे कर पाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि आगे का रास्ता केवल ईरान के वैध अधिकारों को मान्यता देने में ही है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के अनुरोध पर ईरान के साथ युद्धविराम को अनिश्चितकाल तक बढ़ा दिया है। इस फैसले का मकसद तेहरान को युद्ध समाप्त करने के लिए एकीकृत प्रस्ताव तैयार करने का पर्याप्त समय देना है। इस बीच ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने सख्त लहजे में कहा कि अमेरिका और इजरायल न तो धमकियों से और न ही गुंडागर्दी से अपने मंसूबे पूरे कर पाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि आगे का रास्ता केवल ईरान के वैध अधिकारों को मान्यता देने में ही है।

गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि पूर्ण युद्धविराम तभी अर्थपूर्ण होगा जब समुद्री नाकेबंदी समाप्त हो, विश्व अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने वाली कार्रवाइयां रुकें और सभी मोर्चों पर सियोनिस्ट उग्रवाद थम जाए। आगे उन्होंने कहा कि ऐसी नीच हरकतों के बीच होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना असंभव है। उन्होंने कहा कि सैन्य आक्रामकता या धमकियों से अमेरिका-इजरायल कभी अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। एकमात्र समाधान ईरानी राष्ट्र के अधिकारों को स्वीकार करना है।

ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी बरकरार रहने तक होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलना संभव नहीं है। वहीं, ईरान के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के युद्ध समाप्ति प्रयासों की सराहना की है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने पाकिस्तान की पहल के लिए आभार व्यक्त किया। पाकिस्तान दोनों पक्षों के बीच सक्रिय मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है, हालांकि क्षेत्र में तनाव अभी भी बना हुआ है।

इधर, न्यूयॉर्क पोस्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के हवाले से बताया कि अमेरिका-ईरान के बीच वार्ता का दूसरा दौर शुक्रवार को हो सकता है। अखबार के अनुसार, ट्रंप ने कहा कि अगले 36 से 72 घंटों के अंदर इस दिशा में कोई घटनाक्रम संभव है। हालांकि, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा कि तेहरान ने अभी इस्लामाबाद में पाकिस्तानी मध्यस्थता वाली वार्ता के नए दौर में भाग लेने या न लेने का फैसला नहीं किया है। बाकाई ने बुधवार को बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि हमने स्पष्ट कर दिया है कि अगर हमें लगता है कि इस्लामाबाद जाना हमारे राष्ट्रीय हित में है, तो हम जाएंगे। लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।