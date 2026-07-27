ईरान के निशाने पर कुवैत, उधर पाकिस्तान से रक्षा समझौते की तैयारी; क्या बदल रहा गल्फ का खेल?

ईरान के हमलों की आग में जल रहा कुवैत अब पाकिस्तान से रक्षा समझौता करने जा रहा है। ऊर्जा निवेश के बदले इस्लामाबाद कुवैत को फाइटर जेट, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम देने की बातचीत कर रहा है।

मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। अमेरिका संग जारी जंग के बीच ईरान कुवैत पर हमले कर रहा है, तेल प्लांट और बिजली-पानी के संयंत्र निशाने पर हैं। इस बीच खबर आई है कि कुवैत अब पाकिस्तान से डिफेंस डील पर बातचीत कर रहा है। ऊर्जा सहयोग और निवेश के बदले इस्लामाबाद कुवैत को सैन्य सुरक्षा देने की तैयारी में है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बातचीत की जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान ऊर्जा सहयोग और निवेश के बदले कुवैत के साथ एक बड़े रक्षा समझौते पर चर्चा कर रहा है।

रॉयटर्स ने पांच सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि बड़े सहयोग समझौते के लिए बातचीत अभी शुरुआती चरण में है। एक सूत्र ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से यह कदम अभी भी मुश्किल हो सकता है। इस्लामाबाद में पहले से ही चिंता बढ़ रही थी कि पिछले साल सऊदी अरब के साथ हस्ताक्षरित आपसी रक्षा समझौता पाकिस्तान को अमेरिका-ईरान संघर्ष में घसीट सकता है। समझौते में स्पष्ट है कि एक के खिलाफ हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा।

मौजूदा समझौता की संभावना कुवैत का 2023 से पाकिस्तान के साथ प्रशिक्षण और संयुक्त अभ्यास के लिए सीमित रक्षा समझौता है। अब वह इस्लामाबाद से ऐसी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है जो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के समझौते जैसी हो। इसमें जमीन पर हजारों पाकिस्तानी सैनिक, फाइटर जेट, ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम और रक्षा संबंधी अन्य सुविधाएं शामिल होंगी। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान इतना आगे जाने को तैयार है या नहीं, क्योंकि सऊदी अरब के साथ उसका समझौता रियाद के साथ दशकों पुराने करीबी रिश्तों का नतीजा था।

बातचीत की जानकारी रखने वाले एक पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि कुवैत की विश लिस्ट में सब कुछ शामिल है, लेकिन मैं एक बात साफ कर दूं कि हम इस चरण पर लड़ाकू सैनिकों की तैनाती पर विचार नहीं कर रहे हैं और न ही कर सकते हैं।

क्या अमेरिका का साथ छोड़ रहे खाड़ी देश? पिछले साल पाकिस्तान और खाड़ी देशों ने नए क्षेत्रीय रक्षा समझौतों के फायदे देखे हैं। परमाणु हथियार संपन्न पाकिस्तान के पास बड़ी सेना है और वह कम से कम अपने कुछ फाइटर जेट का सह-उत्पादन भी करता है, जिसमें चीन बड़ा सहयोगी है। इससे वह दूसरे मुस्लिम खाड़ी देशों के लिए अमेरिकी सुरक्षा का संभावित विकल्प या पूरक बन गया है। खासकर डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका पर भरोसे को लेकर बढ़ते संदेह के बीच यह विकल्प और महत्वपूर्ण हो गया है।