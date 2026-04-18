Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कहीं नहीं जाएगा हमारा यूरेनियम, ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया डोनाल्ड ट्रंप का दावा

Apr 18, 2026 08:29 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share

ईरान ने अमेरिका का दावा खारिज करते हुए कहा है कि वह अपना यूरेनियम का भंडार किसी को सौंपने नहीं जा रहा है। बता दें कि परमाणु संवर्धन का मामला ही अमेरिका और ईरान की बातचीत में रोड़ा बन रहा है। इस मुद्दे को लेकर ईरान भी सख्त है। 

कहीं नहीं जाएगा हमारा यूरेनियम, ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया डोनाल्ड ट्रंप का दावा

ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार ऐसे दावे करते हैं कि एक ही दिन बाद उन्हें यूटर्न लेना पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही दावा किया कि ईरान उन्हें अपने यूरेनियम भंडार सौंपने को तैयार है। शुक्रवार को ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान ने कहा, हमरे यूरेनियम के भंडार कहीं नहीं जा रहे हैं।

जल्द हो सकती है दूसरे दौर की वार्ता

डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को संकेत दिया कि अमेरिका और ईरान के बीच प्रत्यक्ष वार्ता का दूसरा दौर इस हो सकता है। उन्होंने समाचार पोर्टल 'एक्सियोस' को टेलीफोन पर दिए एक संक्षिप्त साक्षात्कार में कहा, "ईरान वार्ता करना चाहता है। वे समझौता करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बैठक संभवतः इस सप्ताहांत हो सकती है।'

ये भी पढ़ें:ईरान से समझौते के कितने करीब है अमेरिका? होर्मुज के खुलने के बाद ट्रंप ने बताया

ट्रंप ने होर्मुज को लेकर भी किया है दावा

ट्रंप ने शुक्रवार को यह दावा किया कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को स्थायी रूप से खुला रखने पर सहमत हो गया है। उन्होंने इसे वैश्विक ऊर्जा प्रवाह को स्थिर करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया दो सप्ताह के युद्धविराम के नौवें दिन ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा, "ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर कभी बंद न करने पर सहमत हो गया है। अब इसे दुनिया के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।'

ये भी पढ़ें:ईरान के एक संकेत से 10% गिर गई क्रूड ऑयल की कीमत, ट्रंप के बयान से भी बाजार गदगद

गौरतलब है कि यह संकरा जलमार्ग वैश्विक ऊर्जा व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण धमनियों में से एक है। इससे दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग 20 फीसदी हिस्सा गुजरता है। अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया, तो ईरान ने इस मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया था। इस कारण ऊर्जा बाजारों में भारी उथल-पुथल मच गया और तेल तथा गैस की कीमतों में भारी उछाल आया। स्थिति इतनी गंभीर हो गयी कि कई देशों को अपनी ऊर्जा आपूर्ति की राशनिंग करनी पड़ी और पावर आपातकाल तक घोषित करना पड़ा।

ये भी पढ़ें:इसी वीकेंड हो सकती है ईरान-US के बीच दूसरे दौर की बातचीत, ट्रंप ने दिए संकेत

ईरान ने हाल ही में सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए अस्थायी रूप से इस जलडमरूमध्य को फिर से खोल दिया है। ईरान ने कहा था कि कम से कम इजरायल और लेबनान में हिजबुल्लाह के बीच हुए अलग 10 दिवसीय युद्धविराम की अवधि तक सभी व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित रूप से गुजरने की अनुमति दी जायेगी। जहाजों को विशिष्ट समन्वित मार्ग से निकाला जा रहा है, ताकि वे जलमार्ग में बिछी बारूदी सुरंगों से बच सकें। इससे ऊर्जा बाजार पर पड़ा दबाव कुछ समय के लिए कम हुआ है।हालांकि ईरान ने अभी तक श्री ट्रंप के उन दावों की पुष्टि नहीं की है कि उसने इस जलमार्ग को फिर कभी अवरुद्ध न करने का संकल्प लिया है। ईरानी अधिकारियों ने फिलहाल कोई भी दीर्घकालिक गारंटी देने से परहेज किया है। इससे यह अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या इस जलडमरूमध्य में मौजूदा शांति इस नाजुक युद्धविराम की अवधि के बाद भी कायम रहेगी या नहीं। (वार्ता से इनपुट्स के साथ)

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

और पढ़ें
iran america war

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।