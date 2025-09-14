इजरायली सेना ने घर पर हमला किया, पत्नी का फोन ले लिया; ऑस्कर विजेता फिलिस्तीनी डायरेक्टर

बासिल आद्रा आदरा ने बताया कि सैनिकों ने उनकी पत्नी सुहा से उनका पता-ठिकाना पूछा और पत्नी का फोन ले लिया। इस दौरान घर पर उनकी 9 महीने की बच्ची भी थी। जानकारी मिलने पर वह अपने परिवार का हाल जानने के लिए घर नहीं जा पा रहे।

ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिलिस्तीनी निर्देशक बासिल आद्रा आदरा के घर पर हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि इजरायली सैनिकों ने शनिवार को वैस्ट बैंक में स्थित उनके घर पर हमला किया और उनकी पत्नी का फोन अपने कब्जे में ले लिया। आदरा ने बताया कि इजरायली सैनिकों ने उनके गांव पर हमला किया, जिसमें उनके भाई घायल हो गए। निर्देशक ने कहा कि गांव में रहने वाले एक परिवार ने उन्हें बताया कि इजरायली बलों ने उनके घर पर भी हमला किया है।

बासिल आद्रा आदरा ने बताया कि सैनिकों ने उनकी पत्नी सुहा से उनका पता-ठिकाना पूछा और पत्नी का फोन ले लिया। इस दौरान घर पर उनकी 9 महीने की बच्ची भी थी। आदरा ने बताया कि जानकारी मिलने पर वह अपने परिवार का हाल जानने के लिए घर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि सैनिकों ने गांव में दाखिल होने वाला रास्ता बंद कर दिया है। निर्देशक ने आशंका जताई कि उन्हें भी हिरासत में लिया जा सकता है।