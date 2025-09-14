Oscar winning Palestinian director says Israeli forces attacked my home in West Bank इजरायली सेना ने घर पर हमला किया, पत्नी का फोन ले लिया; ऑस्कर विजेता फिलिस्तीनी डायरेक्टर, Middle-east Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Oscar winning Palestinian director says Israeli forces attacked my home in West Bank

इजरायली सेना ने घर पर हमला किया, पत्नी का फोन ले लिया; ऑस्कर विजेता फिलिस्तीनी डायरेक्टर

बासिल आद्रा आदरा ने बताया कि सैनिकों ने उनकी पत्नी सुहा से उनका पता-ठिकाना पूछा और पत्नी का फोन ले लिया। इस दौरान घर पर उनकी 9 महीने की बच्ची भी थी। जानकारी मिलने पर वह अपने परिवार का हाल जानने के लिए घर नहीं जा पा रहे। 

Niteesh Kumar भाषाSun, 14 Sep 2025 11:06 AM
share Share
Follow Us on
इजरायली सेना ने घर पर हमला किया, पत्नी का फोन ले लिया; ऑस्कर विजेता फिलिस्तीनी डायरेक्टर

ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिलिस्तीनी निर्देशक बासिल आद्रा आदरा के घर पर हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि इजरायली सैनिकों ने शनिवार को वैस्ट बैंक में स्थित उनके घर पर हमला किया और उनकी पत्नी का फोन अपने कब्जे में ले लिया। आदरा ने बताया कि इजरायली सैनिकों ने उनके गांव पर हमला किया, जिसमें उनके भाई घायल हो गए। निर्देशक ने कहा कि गांव में रहने वाले एक परिवार ने उन्हें बताया कि इजरायली बलों ने उनके घर पर भी हमला किया है।

ये भी पढ़ें:बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो गिरफ्तार कर लेंगे, ममदानी ने फिर दी धमकी

बासिल आद्रा आदरा ने बताया कि सैनिकों ने उनकी पत्नी सुहा से उनका पता-ठिकाना पूछा और पत्नी का फोन ले लिया। इस दौरान घर पर उनकी 9 महीने की बच्ची भी थी। आदरा ने बताया कि जानकारी मिलने पर वह अपने परिवार का हाल जानने के लिए घर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि सैनिकों ने गांव में दाखिल होने वाला रास्ता बंद कर दिया है। निर्देशक ने आशंका जताई कि उन्हें भी हिरासत में लिया जा सकता है।

तलाशी लेने के साथ-साथ लोगों से पूछताछ

इजरायल की सेना ने कहा कि फिलिस्तीनियों की ओर से पथराव किए जाने के कारण दो इजराइली नागरिक घायल हो गए। इसके बाद सैनिक गांव में घुस गए। सेना ने कहा कि सैनिक अब भी गांव में हैं और इलाके की तलाशी लेने के साथ-साथ लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। बासिल को वृत्तचित्र ‘नो अदर लैंड’ के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने शनिवार की घटनाओं को भयावह बताया। आदरा ने कहा, ‘अगर आप बस्तियों में रहने वालों का सिर्फ वीडियो बना रहे हैं तो भी सेना आती है। सेना आपका पीछा करती है, आपके घर की तलाशी लेती है। यह पूरी व्यवस्था हम पर हमला करने, हमें भयभीत करने के लिए है।’

Israel hamas Israel Palestine War 2023 Gaza Strip Hamas

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।