इजरायली सेना ने घर पर हमला किया, पत्नी का फोन ले लिया; ऑस्कर विजेता फिलिस्तीनी डायरेक्टर
बासिल आद्रा आदरा ने बताया कि सैनिकों ने उनकी पत्नी सुहा से उनका पता-ठिकाना पूछा और पत्नी का फोन ले लिया। इस दौरान घर पर उनकी 9 महीने की बच्ची भी थी। जानकारी मिलने पर वह अपने परिवार का हाल जानने के लिए घर नहीं जा पा रहे।
ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिलिस्तीनी निर्देशक बासिल आद्रा आदरा के घर पर हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि इजरायली सैनिकों ने शनिवार को वैस्ट बैंक में स्थित उनके घर पर हमला किया और उनकी पत्नी का फोन अपने कब्जे में ले लिया। आदरा ने बताया कि इजरायली सैनिकों ने उनके गांव पर हमला किया, जिसमें उनके भाई घायल हो गए। निर्देशक ने कहा कि गांव में रहने वाले एक परिवार ने उन्हें बताया कि इजरायली बलों ने उनके घर पर भी हमला किया है।
बासिल आद्रा आदरा ने बताया कि सैनिकों ने उनकी पत्नी सुहा से उनका पता-ठिकाना पूछा और पत्नी का फोन ले लिया। इस दौरान घर पर उनकी 9 महीने की बच्ची भी थी। आदरा ने बताया कि जानकारी मिलने पर वह अपने परिवार का हाल जानने के लिए घर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि सैनिकों ने गांव में दाखिल होने वाला रास्ता बंद कर दिया है। निर्देशक ने आशंका जताई कि उन्हें भी हिरासत में लिया जा सकता है।
तलाशी लेने के साथ-साथ लोगों से पूछताछ
इजरायल की सेना ने कहा कि फिलिस्तीनियों की ओर से पथराव किए जाने के कारण दो इजराइली नागरिक घायल हो गए। इसके बाद सैनिक गांव में घुस गए। सेना ने कहा कि सैनिक अब भी गांव में हैं और इलाके की तलाशी लेने के साथ-साथ लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। बासिल को वृत्तचित्र ‘नो अदर लैंड’ के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने शनिवार की घटनाओं को भयावह बताया। आदरा ने कहा, ‘अगर आप बस्तियों में रहने वालों का सिर्फ वीडियो बना रहे हैं तो भी सेना आती है। सेना आपका पीछा करती है, आपके घर की तलाशी लेती है। यह पूरी व्यवस्था हम पर हमला करने, हमें भयभीत करने के लिए है।’
