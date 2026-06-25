ईरानी गार्ड्स की धमकियों के बीच होर्मुज से दनादन निकल रहे तेल टैंकर, जानें कैसे तोड़ी 'नाकेबंदी'
ईरानी गार्ड की खुली धमकियों और बारूदी सुरंगों के खतरे के बावजूद गुरुवार को कई तेल टैंकर होर्मुज से सफलतापूर्वक बाहर निकल गए। इन जहाजों ने ओमान के तट के बेहद करीब एक नए वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल किया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने प्रमोट किया है।
ईरान के इस्लामी गार्ड ( IRGC ) की खुली धमकियों के बावजूद गुरुवार को कई तेल टैंकर होर्मुज स्ट्रेट से सफलतापूर्वक बाहर निकल गए। इन टैंकरों ने ओमान के तट के अत्यंत निकट एक नए वैकल्पिक मार्ग का उपयोग किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी ने बढ़ावा दिया है। यह घटना ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करने के उद्देश्य से हाल ही में हुए अंतरिम समझौते को लेकर क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच हुई है।
बता दें कि फारस की खाड़ी के संकरे मुहाने से जहाजों के आवागमन से लेकर ईरान के उच्च समृद्ध यूरेनियम भंडार के भविष्य तक, दोनों पक्ष पिछले सप्ताह हस्ताक्षरित समझौते की शर्तों पर लगातार बहस कर रहे हैं। समझौता ज्ञापन के तहत दोनों देशों ने बकाया मुद्दों को सुलझाने के लिए 60 दिन की समय सीमा तय की है। इस दौरान निजी वार्ताओं के साथ-साथ सार्वजनिक बयानबाजी भी जारी रहेगी, जिससे युद्धविराम की अस्थिरता बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है।
नया मार्ग अपनाया
‘स्टोइक वॉरियर’ नामक टैंकर के नेतृत्व में कई जहाज गुरुवार सुबह संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के तट के साथ-साथ रवाना हुए। वे ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप के आसपास बहुत करीब से गुजरे। यह मार्ग ओमान और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित किया गया है। युद्ध से पहले होर्मुज स्ट्रेट के मध्य में ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम कॉरिडोर से दुनिया के कुल तेल और गैस का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता था। लेकिन युद्ध के दौरान ईरानी गार्ड द्वारा बारूदी सुरंगें बिछाए जाने के दावे के बाद यह मार्ग बंद हो गया था।
जहाजों की आवाजाही बढ़ी
समुद्री डेटा फर्म लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस के अनुसार, पिछले सप्ताह 125 जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजरे, जो पिछले सप्ताह के 33 जहाजों से कहीं अधिक हैं। केप्लर ने बुधवार को 70 जहाजों के गुजरने की जानकारी दी, जो 1 मार्च के बाद सबसे अधिक है। हालांकि, यह युद्ध से पहले के औसत 130 जहाजों प्रतिदिन से अभी भी कम है। लॉयड्स लिस्ट के प्रधान संपादक रिचर्ड मीड ने कहा कि अवसरवादी ऑपरेटर अब कम जोखिम वाले मार्गों का फायदा उठाकर युद्ध के दौरान जमा हुए बैकलॉग को साफ करने लगे हैं।
ईरान की चेतावनी
ईरानी गार्ड की नौसेना शाखा ने नए मार्ग पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिना किसी पूर्व सूचना या ईरान के साथ समन्वय के नए मार्ग की घोषणा अस्वीकार्य और खतरनाक है। गार्ड ने चेतावनी दी कि होर्मुज से गुजरने का एकमात्र अधिकृत मार्ग वही है जो ईरान ने घोषित किया है। अन्य मार्गों पर आवागमन 'अत्यंत खतरनाक' होगा तथा उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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