ईरानी गार्ड्स की धमकियों के बीच होर्मुज से दनादन निकल रहे तेल टैंकर, जानें कैसे तोड़ी 'नाकेबंदी'

ईरानी गार्ड की खुली धमकियों और बारूदी सुरंगों के खतरे के बावजूद गुरुवार को कई तेल टैंकर होर्मुज से सफलतापूर्वक बाहर निकल गए। इन जहाजों ने ओमान के तट के बेहद करीब एक नए वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल किया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने प्रमोट किया है।

ईरान के इस्लामी गार्ड ( IRGC ) की खुली धमकियों के बावजूद गुरुवार को कई तेल टैंकर होर्मुज स्ट्रेट से सफलतापूर्वक बाहर निकल गए। इन टैंकरों ने ओमान के तट के अत्यंत निकट एक नए वैकल्पिक मार्ग का उपयोग किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी ने बढ़ावा दिया है। यह घटना ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करने के उद्देश्य से हाल ही में हुए अंतरिम समझौते को लेकर क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच हुई है।

बता दें कि फारस की खाड़ी के संकरे मुहाने से जहाजों के आवागमन से लेकर ईरान के उच्च समृद्ध यूरेनियम भंडार के भविष्य तक, दोनों पक्ष पिछले सप्ताह हस्ताक्षरित समझौते की शर्तों पर लगातार बहस कर रहे हैं। समझौता ज्ञापन के तहत दोनों देशों ने बकाया मुद्दों को सुलझाने के लिए 60 दिन की समय सीमा तय की है। इस दौरान निजी वार्ताओं के साथ-साथ सार्वजनिक बयानबाजी भी जारी रहेगी, जिससे युद्धविराम की अस्थिरता बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है।

नया मार्ग अपनाया ‘स्टोइक वॉरियर’ नामक टैंकर के नेतृत्व में कई जहाज गुरुवार सुबह संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के तट के साथ-साथ रवाना हुए। वे ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप के आसपास बहुत करीब से गुजरे। यह मार्ग ओमान और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित किया गया है। युद्ध से पहले होर्मुज स्ट्रेट के मध्य में ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम कॉरिडोर से दुनिया के कुल तेल और गैस का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता था। लेकिन युद्ध के दौरान ईरानी गार्ड द्वारा बारूदी सुरंगें बिछाए जाने के दावे के बाद यह मार्ग बंद हो गया था।

जहाजों की आवाजाही बढ़ी समुद्री डेटा फर्म लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस के अनुसार, पिछले सप्ताह 125 जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजरे, जो पिछले सप्ताह के 33 जहाजों से कहीं अधिक हैं। केप्लर ने बुधवार को 70 जहाजों के गुजरने की जानकारी दी, जो 1 मार्च के बाद सबसे अधिक है। हालांकि, यह युद्ध से पहले के औसत 130 जहाजों प्रतिदिन से अभी भी कम है। लॉयड्स लिस्ट के प्रधान संपादक रिचर्ड मीड ने कहा कि अवसरवादी ऑपरेटर अब कम जोखिम वाले मार्गों का फायदा उठाकर युद्ध के दौरान जमा हुए बैकलॉग को साफ करने लगे हैं।