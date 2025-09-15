now turkey in fear of israel attack after qatar doha factor of islamic summit तुर्की को भी सता रहा इजरायली हमले का खौफ, अब तक 6 मुसलमान देशों पर अटैक, Middle-east Hindi News - Hindustan
now turkey in fear of israel attack after qatar doha factor of islamic summit

तुर्की को भी सता रहा इजरायली हमले का खौफ, अब तक 6 मुसलमान देशों पर अटैक

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, तेल अवीवMon, 15 Sep 2025 12:49 PM
कतर पर बीते सप्ताह इजरायली हमला हुआ था। उस हमले के बाद से ही इस्लामिक देशों में उबाल देखा जा रहा है। आज कतर की राजधानी दोहा में ही 50 मुसलमान देशों के नेताओं का जुटान होना है। यहीं पर इजरायल ने हमले करके हमास के कुछ सीनियर कमांडरों को मार गिराने का दावा किया था। इस हमले को इस्लामिक देशों ने इजरायल की ओर से रेड लाइन पार करने जैसा माना है। ऐसे में मुसलमान देशों की एकजुटता अहम है और माना जा रहा है कि वे अमेरिका पर भी दबाव बनाएंगे कि इजरायल पर कंट्रोल करे वरना चीजें बिगड़ सकती हैं। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस इस्लामिक एकता के भी कुछ अलग मायने हैं। यह सिर्फ कतर पर अटैक के चलते नहीं हैं।

दरअसल जानकारों का कहना है कि इजरायल के हमले ने तुर्की को भी आशंकित कर दिया है। इजरायली सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ एयाल जामिर ने पिछले दिनों कहा था कि गाजा से बाहर दूसरे देशों में भी हमास की लीडरशिप रहती है। हम उन्हें वहीं पर टारगेट करेंगे। इसी कड़ी में इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में हमले कर दिए। दोहा वही जगह है, जहां पर हमास से संधि को लेकर वार्ताओं के आयोजन होते रहे हैं। ऐसे में जब दोहा को इजरायल ने नहीं बख्शा तो तुर्की को भी खुद पर हमले का डर सता रहा है। इसकी वजह है कि तुर्की में भी हमास की लीडरशिप को शरण मिलती रही है।

इजरायल का लंबे समय से आरोप रहा है कि तुर्की में हमास को शरण, पैसा, वैचारिक समर्थन जैसी चीजें मिलती रही हैं। यही कारण है कि तुर्की को अब इजरायल के हमले की चिंता है। माना जा रहा है कि भविष्य में इजरायल कोई और दुस्साहस ना करे। इसीलिए इस्लामिक समिट बुलाई जा रही है। इस समिट पर दुनिया भर की नजरें हैं क्योंकि इसमें पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की समेत दुनिया के 50 मुल्क शामिल हो रहे हैं। बीते दो सालों में इजरायल ने यमन, लेबनान, ईरान, सीरिया, फिलिस्तीन और कतर पर हमले किए हैं। इस तरह कुल 6 देशों को वह टारगेट कर चुका है। ऐसे में तुर्की भी खुद को बहुत सुरक्षित नहीं मान सकता।

कतर पर हमला होने के अपने मायने हैं, लेकिन इससे इजरायल के दुस्साहस का भी पता चल गया। कतर में अमेरिकी बेस है और वह बड़ा रणनीतिक सहयोगी है। फिर भी इजरायल की ओर से उसके यहां अटैक करना बताता है कि वह किसी भी कीमत पर जाने को तैयार है। यही तुर्की की चिंता है। वह अमेरिका का सहयोगी है और नाटो का मेंबर है। लेकिन तुर्की की चिंता है कि ऐसी समानताएं तो कतर के साथ भी थीं, फिर भी उस पर हमला हुआ। ऐसे में चिंता है कि आखिर इजरायल तुर्की पर ही ना हमला कर दे। खासतौर पर तब जबकि अर्दोआन के सत्ता में आने के बाद से उसके रिश्ते भी बिगड़े हैं।

