तुर्की को भी सता रहा इजरायली हमले का खौफ, अब तक 6 मुसलमान देशों पर अटैक

मुसलमान देशों की एकजुटता अहम है और माना जा रहा है कि वे अमेरिका पर भी दबाव बनाएंगे कि इजरायल पर कंट्रोल करे वरना चीजें बिगड़ सकती हैं। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस इस्लामिक एकता के भी कुछ अलग मायने हैं। यह सिर्फ कतर पर अटैक के चलते नहीं हैं।

कतर पर बीते सप्ताह इजरायली हमला हुआ था। उस हमले के बाद से ही इस्लामिक देशों में उबाल देखा जा रहा है। आज कतर की राजधानी दोहा में ही 50 मुसलमान देशों के नेताओं का जुटान होना है। यहीं पर इजरायल ने हमले करके हमास के कुछ सीनियर कमांडरों को मार गिराने का दावा किया था। इस हमले को इस्लामिक देशों ने इजरायल की ओर से रेड लाइन पार करने जैसा माना है। ऐसे में मुसलमान देशों की एकजुटता अहम है और माना जा रहा है कि वे अमेरिका पर भी दबाव बनाएंगे कि इजरायल पर कंट्रोल करे वरना चीजें बिगड़ सकती हैं। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस इस्लामिक एकता के भी कुछ अलग मायने हैं। यह सिर्फ कतर पर अटैक के चलते नहीं हैं।

दरअसल जानकारों का कहना है कि इजरायल के हमले ने तुर्की को भी आशंकित कर दिया है। इजरायली सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ एयाल जामिर ने पिछले दिनों कहा था कि गाजा से बाहर दूसरे देशों में भी हमास की लीडरशिप रहती है। हम उन्हें वहीं पर टारगेट करेंगे। इसी कड़ी में इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में हमले कर दिए। दोहा वही जगह है, जहां पर हमास से संधि को लेकर वार्ताओं के आयोजन होते रहे हैं। ऐसे में जब दोहा को इजरायल ने नहीं बख्शा तो तुर्की को भी खुद पर हमले का डर सता रहा है। इसकी वजह है कि तुर्की में भी हमास की लीडरशिप को शरण मिलती रही है।

इजरायल का लंबे समय से आरोप रहा है कि तुर्की में हमास को शरण, पैसा, वैचारिक समर्थन जैसी चीजें मिलती रही हैं। यही कारण है कि तुर्की को अब इजरायल के हमले की चिंता है। माना जा रहा है कि भविष्य में इजरायल कोई और दुस्साहस ना करे। इसीलिए इस्लामिक समिट बुलाई जा रही है। इस समिट पर दुनिया भर की नजरें हैं क्योंकि इसमें पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की समेत दुनिया के 50 मुल्क शामिल हो रहे हैं। बीते दो सालों में इजरायल ने यमन, लेबनान, ईरान, सीरिया, फिलिस्तीन और कतर पर हमले किए हैं। इस तरह कुल 6 देशों को वह टारगेट कर चुका है। ऐसे में तुर्की भी खुद को बहुत सुरक्षित नहीं मान सकता।