गाजा में युद्धविराम का दूसरा चरण नहीं; हमास ने साफ किया इनकार, वजह भी बताई

हमास और इजरायल के बीच चल रहा नाजुक युद्धविराम अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। दूसरे चरण में प्रवेश करने की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसमें गाजा में अंतरराष्ट्रीय बल की तैनाती, हमास का पूर्ण निरस्त्रीकरण और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय बोर्ड की देखरेख में एक अस्थायी फिलिस्तीनी सरकार के गठन का प्रस्ताव शामिल है। हालांकि इस बीच हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को चेतावनी दी कि जब तक इजरायली 'उल्लंघन' जारी रहेंगे; युद्धविराम दूसरे चरण में आगे नहीं बढ़ सकता।

इस दौरान उन्होंने मध्यस्थ देशों से इजरायल पर समझौते का पूरी तरह पालन करने के लिए दबाव डालने की अपील की। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य होसम बदरान ने 10 अक्टूबर से लागू युद्धविराम का हवाला देते हुए एएफपी से कहा कि जब तक कब्जाधारी (इजरायल) समझौते का उल्लंघन करता रहेगा और अपनी प्रतिबद्धताओं से भागता रहेगा, तब तक दूसरा चरण शुरू नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि हमास ने मध्यस्थों से पहले चरण की शर्तों को पूरी तरह लागू करवाने के लिए इजरायल पर दबाव बनाने को कहा है।

इससे पहले रविवार को हमास के एक अन्य शीर्ष नेता ने कहा था कि चरमपंथी संगठन इजरायल के साथ युद्धविराम समझौते के तहत अपने हथियार 'जमा करने या भंडारित करने' के प्रस्ताव पर बातचीत करने को तैयार है। यह कदम समझौते के सबसे जटिल मुद्दों में से एक को सुलझाने में मददगार हो सकता है। हमास की निर्णयकारी संस्था राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य बासेम नईम ने कतर की राजधानी दोहा में एसोसिएटेड प्रेस से कहा कि हम तनाव के फिर से भड़कने या किसी भी तरह की झड़प या विस्फोट से बचने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने को तैयार हैं।