चौधरी बनने चले पाकिस्तान को ईरान ने सुना दी दो टूक, डोनाल्ड ट्रंप को बताया बौखलाया हुआ राष्ट्रपति
ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के साथ ही तीखी बयानबाजी भी चल रही है। वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ बातचीत होती भी है तो इसमें पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं होने वाली है।
ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच युद्धविराम करने के लिए मध्यस्थता का दावा करने वाले पाकिस्तान को ईरान ने दो टूक जवाब दिया है। भारत में मौजूद ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान के जरिए कोई बात होने नहीं जा रही है। यह सब कोरी अफवाह है। उन्होंने कहा कि सब तेल की कीमतों का कमाल है। अमेरिका और इजरायल केसाथ कोई गंभीर बातचीत चल ही नहीं रही है। जो भी देश इसका दावा कर रहे हैं वे केवल दिखावा कर रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप को भी जवाब
इलाही ने कहा कि लोगों में भ्रम फैलाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जीत का दावा कर रहे हैं। अमेरिका दावा कर रहा है कि तीन दिन में ही ईरान को खत्म कर दिया जाएगा लेकिन एक महीने से ज्यादा से जंग जारी है और ईरान अमेरिका को करारा जवाब भी दे रहा है।
होर्मुज को खोलने पर क्या बोला ईरान
होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बीच ईरान का जवाब आया है। ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि अगर होर्मुज को खोला भी जाएगा तो इससे इकट्ठा किए जाने वाले टोल के एक हिस्से का इस्तेमाल युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा। इसका मतलब सीधा है कि ईरान आगे होर्मुज पर भारी-भरकम शुल्क वसूलने वाला है।
डोनाल्ड ट्रंप को बताया बौखलाया हुआ राष्ट्रपति
ईरान के अधिकारी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि बौखलाए ही रहते हैं। वह हताश और गुस्से से भरे हुए हैं। ऐसे में वह कुछ भी बोलते रहते हैं। उनकी बातों को कोई आधार नहीं है और वह किसी का भी अपमान करने से बाज नहीं आते।
ट्रंप बोले- ईरान से डील होने की बन रही संभावना
दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि ईरान के साथ डील होने की अच्छी संभावना नजर आ रही है। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान जल्द डील नहीं करता है तो सब कुछ तबाह करके तेल पर कब्जा कर लिया जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ बातचीत जारी है और समझौते की अच्छी संभावना भी है।
एस जयशंकर की ईरानी विदेश मंत्री से बात
जयशंकर ने सोशल मीडिया पर विस्तार से जानकारी दिए बिना कहा, ''ईरान के विदेश मंत्री अराघची का फोन आया। मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई।' नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने कहा कि दोनों विदेश मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर भी चर्चा की।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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