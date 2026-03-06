Hindustan Hindi News
अमेरिका से न सीजफायर न डायलॉग, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ईरान की दो टूक

Mar 06, 2026 12:57 am ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
मध्य पूर्व में अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने नया मोड़ ले लिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने गुरुवार को एनबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि इस्लामिक गणराज्य न तो युद्धविराम की मांग कर रहा है और न ही अमेरिका के साथ किसी बातचीत में रुचि रखता है। उन्होंने कहा कि हम युद्धविराम नहीं मांग रहे। अमेरिका के साथ बातचीत का कोई कारण नहीं दिखता। हमने पहले भी दो बार बात की, लेकिन हर बार बीच में ही उन पर हमला हुआ। अराघची ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने के सवाल पर कहा कि फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन युद्ध जैसे-जैसे लंबा खिंचेगा, हर संभावित परिदृश्य पर विचार किया जाएगा।

ईरान ने गुरुवार को इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर नए सिरे से हमले तेज कर दिए। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी अड्डों को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने हिंद महासागर में अपने युद्धपोत 'आईरिस डेना' पर अमेरिकी टॉरपीडो हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें कम से कम 87 ईरानी सैनिक मारे गए। विदेश मंत्री अराघची ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरी बात लिख लो, अमेरिका को अपने किए पर बुरी तरह पछताना पड़ेगा।

दूसरी ओर, इजरायल ने तेहरान पर व्यापक हमले शुरू करने की घोषणा की। इजरायली सेना ने बताया कि पिछले 24 घंटों में लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्ला के 80 ठिकानों पर हमले किए गए। ईरान पर हमलों में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च साइट्स और अन्य सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। तेल अवीव और यरूशलम में सायरन बजाए गए, जबकि मिसाइल हमलों की सूचना मिली।

बता दें कि युद्ध की शुरुआत शनिवार को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के प्रमुख नेतृत्व, मिसाइल भंडार और परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाकर की गई थी। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सेना के 'शानदार प्रदर्शन' की सराहना की है। अमेरिकी सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों ने युद्ध रोकने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि इस संघर्ष में अब तक ईरान में 1000 से अधिक, लेबनान में 70 से ज्यादा और इजरायल में करीब 12 लोग मारे जा चुके हैं। युद्ध के कारण वैश्विक तेल-गैस आपूर्ति बाधित हो गई है, अंतरराष्ट्रीय नौवहन प्रभावित हुआ है और पश्चिम एशिया में लाखों यात्री फंसे हुए हैं। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने क्षेत्रीय सैन्य और आर्थिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है, जिससे पड़ोसी देश अलर्ट पर हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

