अगला नंबर आपका, छोड़ने वाला नहीं इजरायल; डर और बौखलाहट में हिजबुल्ला ने खाड़ी देशों को चेताया

इजरायल से सामान्य संबंध रखने वाले बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी के देशों की ओर इशारा करते हुए हिज्बुल्ला के नेता ने कहा कि अगर प्रतिरोध करने वालों को दुश्मन हरा देता है तो अगला नंबर आपका ही होगा।

Pramod Praveen भाषा, बेरूतThu, 11 Sep 2025 10:07 AM
लेबनान के चरमपंथी समूह हिजबुल्ला के नेता ने बुधवार को कहा कि कतर पर इजरायल का हमला खाड़ी देशों के लिए एक चेतावनी है कि अगर क्षेत्र में चमरपंथी समूहों की हार हुई तो भविष्य में उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। कतर की राजधानी दोहा में फलस्तीनी चरमपंथी समूह हमास के राजनीतिक नेतृत्व पर इजरायल के हमले के बाद हिज्बुल्ला के नेता नईम कासिम ने यह टिप्पणी की है।

कतर की सरकार गाजा में जारी युद्ध को खत्म कराने में एक मुख्य मध्यस्थ की भूमिका निभा रही है। हमास ने कहा है कि इजराइली हमले में उसके पांच सदस्यों की मौत हुई है। जबकि कतर के एक सुरक्षा अधिकारी की भी जान चली गई है। कासिम ने कहा, “हम कतर के साथ हैं जिस पर आक्रमण हुआ है और हम फलस्तीनी प्रतिरोध का भी समर्थन करते हैं।”

ग्रेटर इजरायल स्थापित करने की कोशिश

उन्होंने कहा कि यह हमला मध्य एशिया के एक बड़े हिस्से पर “ग्रेटर इजरायल” स्थापित करने के इजरायल के प्रयासों का एक हिस्सा है। उन्होंने इजरायल से सामान्य संबंध रखने वाले बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी के देशों की ओर इशारा करते हुए कहा, “अगर प्रतिरोध करने वालों को दुश्मन हरा देता है तो अगला नंबर आपका होगा।”

दोहा में हमास के ठिकानों पर हमले

बता दें कि मंगलवार को इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की थी। माना जा रहा है कि इजरायल का यह हवाई हमला हमास को बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत करने के लिए मजबूर करने में कारगर साबित हो सकता है। दोहा में इजरायल रक्षा बल (आईडीएफ) के हमलों ने आतंकवादी समूह हमास के उन नेतृत्व को खत्म कर दिया है जिसने 7 अक्टूबर 2023 को हुए नरसंहार की योजना बनायी थी और जिसमें 1200 लोग मारे गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल जीवित बचे एकमात्र हमास नेता खालिद मशाल हैं क्योंकि वह दोहा परिसर में मौजूद नहीं थे जहां हमला हुआ था।

