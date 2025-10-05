गाजा से फौज हटाने को तैयार नेतन्याहू, ट्रंप के दावे में कितना दम? इजरायल ने बरसा दिए बम

गाजा में युद्धविराम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि इजरायल अपनी फौज हटाने को तैयार है। वहीं इजरायली सेना ने शनिवार को भी गाजा में ताबड़तोड़ हमले किए जिनमें 70 की मौत हो गई।

गाजा में युद्धविराम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव के बीच भी इजरायल कहर बरपा रहा है। शनिवार को इजरायली हमले में कम से कम 70 फिलस्तीनियों की मौत हो गई जिनमें 7 बच्चे शामिल हैं। बच्चों की उम्र 2 महीने से लेकर 8 साल तक बताई गई है। वहीं डोाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमास ने कुछ शर्तें मान ली हैं और इसलिए तत्काल प्रभाव से बमबारी रुक जानी चाहिए।

अल-जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक आधिकारिक रूप से 45 लोगों के जान जाने की जानकारी दी गई है। हाल के कुछ हफ्तों में इजरायल की आक्रामकता की वजह से गाजा की लगभग 10 लाख की आबादी बुरी तरह प्रभावित हुई है। गाजा सिटी से बड़ी संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ा है। तुफाह के पास एक रिहाइशी इमारत पर हमले की वजह से कम से कम 18 लोगों की जान चली गई।

दक्षिणी गाजा के अल मवासी में एक कैंप पर भी इजरायल ने हमला कर दिया। दक्षिणी गाजा में इस हमले में कम से कम दो बच्चों की मौत हो गई। इसके अलावा 8 घायल हो गए। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इजरायल ने अस्थायी रूप से बमबारी रोक दी है। उन्होंने कहा है कि हमास बंधकों को रिहा करने में देर ना करे वरना फिर से बमबारी शुरू हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि इजरायल ने गाजा से अपनी सेना को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जैसे ही हमास समझौते को मानने का ऐलान करता है, युद्धविराम शुरू हो जाएगा और फिर कैदियों और बंधकों की अदला-बदली होने लगेगी। हमास का कहना है कि बंधकों के बदले में इजरायल को 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना होगा। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास को हथियार छोड़ने होंगे।

दो साल से जारी इस युद्ध में मरने वाले फलस्तीनियों की संख्या 67,000 से अधिक हो गई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने मृतकों की सूची में 700 से अधिक नाम और जोड़े हैं तथा इन आंकड़ों का सत्यापन हो चुका है। इस तरह मृतकों की संख्या में वृद्धि हुई है।