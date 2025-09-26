UN में चल रहा था नेतन्याहू का भाषण, इधर गाजा में इजरायली सेना ने किया यह अनोखा काम

Netanyahu speech at the UN: इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक गाजा की सीमा पर नेतन्याहू के भाषण को लोगों को सुनाने के लिए बड़े-बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए। इसके अलावा गाजा वासियों को मोबाइल लेकर उनमें भी यही लगा कर दिया गया।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में गाजा में जारी संघर्ष के ऊपर अपनी राय रखी। उन्होंने युद्ध को खत्म करने से इनकार करते हुए कहा कि इजरायल को गाजा में अपने काम को पूरा करना होगा। इतना ही नहीं फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले पश्चिमी देशों को लताड़ लगाते हुए नेतन्याहू ने कहा कि पश्चिमी देश 7 अक्तूबर को हुए हमले के बाद फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे रहे हैं। यह हमास को यहूदियों को मारने के बदले तोहफा देने जैसा है। नेतन्याहू के भाषण के दौरान इजरायली सेना ने गाजा में अपनी तैयार पूरी कर ली थी। सेना ने इस बात तो सुनिश्चित किया कि इजरायली पीएम का भाषण गाजा में रहने वाले लोग भी सुनें।

एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में गाजा की सीमा पर बड़े-बड़े लाउड स्पीकर लगाए। नेतन्याहू ने जब भाषण देना चालू किया तो इन लाउड स्पीकरों को पूरी आवाज में बजाना चालू कर दिया गया। इजरायली पीएम के कार्यालय के मुताबिक यह एक अभूतपूर्व अभियान था, जिसमें सेना ने गाजा निवासियों के मोबाइल को भी अपने कब्जे में ले लिया और फिर उन्हीं फोन्स के जरिए उन्हें नेतन्याहू का भाषण सुनाया गया।