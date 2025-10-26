Hindustan Hindi News
गाजा में अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना में कौन हो सकता है शामिल? तय करेगा इजरायल

संक्षेप: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को घोषणा की कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना के तहत गाजा में अंतरराष्ट्रीय शांति बल के हिस्से के रूप में इजरायल ही तय करेगा कि किन विदेशी सैनिकों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

Sun, 26 Oct 2025 10:21 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को घोषणा की कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना के तहत गाजा में अंतरराष्ट्रीय शांति बल के हिस्से के रूप में इजरायल ही तय करेगा कि किन विदेशी सैनिकों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने अपने कैबिनेट को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है, और इजरायल ही फैसला करेगा कि कौन सी अंतरराष्ट्रीय शक्तियां हमें स्वीकार्य नहीं हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अमेरिका इजरायल के इस दृष्टिकोण का पूर्ण समर्थन करता है।

फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि कौन से अरब या अन्य देश अपने सैनिक तैनात करेंगे। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सैनिकों की तैनाती से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन इस बल में मिस्र, इंडोनेशिया और खाड़ी के अरब देशों के सैनिक शामिल होने की संभावना है। दूसरी ओर, इजरायल ने गाजा तक सभी पहुंच मार्गों पर अपनी पकड़ मजबूत रखी हुई है। उसने हमास के खिलाफ युद्ध के दौरान दो वर्षों तक गाजा पर घेराबंदी जारी रखी थी, जब तक कि समूह ने 7 अक्टूबर 2023 को सीमा पार से हमला नहीं किया।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, युद्धकाल में इजरायल-तुर्की संबंधों में आई खटास के बाद, नेतन्याहू ने गाजा बल में तुर्की की किसी भी संभावित भूमिका का कड़ा विरोध किया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयिप एर्दोआन ने इजरायल के हवाई और जमीनी अभियानों की कड़ी निंदा की है।

इसके अलावा, नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि इजरायल अपनी सुरक्षा नीतियों में पूरी स्वतंत्रता रखता है और यह धारणा खारिज कर दी कि अमेरिका उसकी नीतियों को निर्देशित करता है। उन्होंने दोनों देशों के संबंधों को 'साझेदारी' करार दिया। युद्धविराम का समर्थन करने के लिए इजरायल दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि इस अंतरराष्ट्रीय बल में वे देश शामिल होने चाहिए, जिनके साथ इजरायल 'सहज' महसूस करे, हालांकि उन्होंने तुर्की पर कोई विशिष्ट टिप्पणी नहीं की। रुबियो ने आगे जोर दिया कि गाजा के भविष्य के शासन के लिए इजरायल और उसके सहयोगी राष्ट्रों के बीच सहमति जरूरी है, जिसमें हमास की कोई भूमिका नहीं होगी।

रुबियो के अनुसार, अमेरिकी अधिकारी बहुराष्ट्रीय सेना को मंजूरी देने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव या अंतरराष्ट्रीय समझौते पर विचार कर रहे हैं, जिसकी चर्चा कतर में होने वाली है। ट्रंप प्रशासन अरब देशों से वित्तीय और सैन्य सहायता की मांग भी कर रहा है। ट्रंप की 20-सूत्री योजना के पहले चरण के तहत दो सप्ताह पूर्व शुरू हुए युद्धविराम के बावजूद, हमास ने निरस्त्रीकरण पर सहमति नहीं दी है और उन समूहों के खिलाफ कार्रवाई की है जो उन्हें चुनौती दे रहे हैं।

