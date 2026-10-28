यहूदी राज्य का चाहते हैं अंत... इजरायल चुनाव में नया विवाद; नेतन्याहू ने अरब नेताओं के खिलाफ खोला मोर्चा
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को अरब नेताओं पर चुनाव चुराने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को कैश वाले लिफाफों के साथ गिरफ्तार किया गया है और आरोपी पार्टी ने राइट-विंग वोट बढ़ाने के लिए झूठ बोला है।
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को अरब नेताओं और लेफ्ट पार्टियों पर सीधा आरोप लगाया कि वे चुनाव चुराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग यहूदी राज्य का अंत चाहते हैं और इसी मकसद से काम कर रहे हैं। नेतन्याहू ने दक्षिण इलाके में हुई गिरफ्तारियों का जिक्र करते हुए कहा कि राअम पार्टी के लोग कैश वाले लिफाफे लेकर घूम रहे थे। नेतन्याहू ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान फिलिस्तीनी राज्य का डर फैलाया था। उन्होंने अरब-इजराइली पार्टियों को इस डर से जोड़कर पेश किया।
उन्होंने कहा कि राअम पार्टी के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को कैश से भरे लिफाफों के साथ गिरफ्तार किया गया है। उनका आरोप था कि पार्टी राइट-विंग वोट बढ़ाने के लिए झूठ बोल रही है। नेतन्याहू ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम यह लड़ाई लेफ्ट और अरब पार्टियों के हाथों में नहीं छोड़ सकते। ये पार्टियां यहूदी राज्य को खत्म करना चाहती हैं। उन्होंने अपनी पार्टी लिकुड के समर्थकों से सीधी अपील की। उन्होंने कहा कि इसलिए बारबेक्यू मत करो, बीच पर मत जाओ। पोलिंग स्टेशन जाओ और लिकुड को वोट दो।
राअम पार्टी की भूमिका
दरअसल, राअम पार्टी छोटी है, लेकिन इसकी अहमियत कम नहीं है। इसे यूनाइटेड अरब लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर चुनाव के नतीजे करीब रहते हैं, तो यह पार्टी विपक्ष के नेतृत्व में गठबंधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कई विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे में राम के समर्थन या विरोध से सरकार बनने या न बनने का फैसला तय हो सकता है। राअम के लीडर मंसूर अब्बास ने नेतन्याहू के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने एक वीडियो मैसेज में कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू यूनाइटेड अरब लिस्ट के खिलाफ झूठ बोल रहे हैं और भड़का रहे हैं। वे इसे राइट-विंग वोटरों को डराने की तरकीब के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वे वोट डालने के लिए बाहर निकलें। अब्बास ने आरोप लगाया कि नेतन्याहू जानबूझकर तनाव बढ़ा रहे हैं।
क्या बोला पुलिस-प्रशासन
सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के एक्टिंग डायरेक्टर जनरल डीन लिवने ने इस घटना को 'अजीब' बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने लोगों के पोलिंग स्टेशन पहुंचने से पहले ही उन लोगों को पकड़ लिया जो वोटरों को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे। लिवने ने बताया कि अज्ञात संदिग्ध पोलिंग स्टेशन पर मौजूद नहीं थे। उन्हें उनके घरों के पास पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और पूरी जानकारी बाद में दी जाएगी। लिवने ने साफ कहा कि पूरे देश में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। यह एक लोकल मामला था।
वहींं, नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंदी गादी आइजेनकोट की पार्टी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि वे नतीजों को चुनौती देने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। याशर पार्टी ने कहा कि हमें लिकुड से बहुत बड़े अंतर से आगे रहना होगा। तभी शक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। पुलिस ने पुष्टि की कि राअम के लिए वोट खरीदने की कोशिश करने के शक में रात भर में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के बयान के अनुसार, संदर्भ डिस्ट्रिक्ट के जासूसों ने संदिग्धों के घरों की तलाशी के दौरान 24,000 शेकेल (लगभग 7,900 डॉलर) से ज्यादा कैश जब्त किया। इसमें पैसे वाले पहले से तैयार लिफाफे और नोट भी मिले। पुलिस ने लिफाफों की तस्वीरें भी जारी कीं। कम से कम एक लिफाफे पर नाम लिखा था, जबकि दूसरे पर 'इस्लामिक मूवमेंट की तरफ से एक गिफ्ट' लिखा हुआ था।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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