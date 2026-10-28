यहूदी राज्य का चाहते हैं अंत... इजरायल चुनाव में नया विवाद; नेतन्याहू ने अरब नेताओं के खिलाफ खोला मोर्चा

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को अरब नेताओं पर चुनाव चुराने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को कैश वाले लिफाफों के साथ गिरफ्तार किया गया है और आरोपी पार्टी ने राइट-विंग वोट बढ़ाने के लिए झूठ बोला है।

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को अरब नेताओं और लेफ्ट पार्टियों पर सीधा आरोप लगाया कि वे चुनाव चुराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग यहूदी राज्य का अंत चाहते हैं और इसी मकसद से काम कर रहे हैं। नेतन्याहू ने दक्षिण इलाके में हुई गिरफ्तारियों का जिक्र करते हुए कहा कि राअम पार्टी के लोग कैश वाले लिफाफे लेकर घूम रहे थे। नेतन्याहू ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान फिलिस्तीनी राज्य का डर फैलाया था। उन्होंने अरब-इजराइली पार्टियों को इस डर से जोड़कर पेश किया।

उन्होंने कहा कि राअम पार्टी के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को कैश से भरे लिफाफों के साथ गिरफ्तार किया गया है। उनका आरोप था कि पार्टी राइट-विंग वोट बढ़ाने के लिए झूठ बोल रही है। नेतन्याहू ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम यह लड़ाई लेफ्ट और अरब पार्टियों के हाथों में नहीं छोड़ सकते। ये पार्टियां यहूदी राज्य को खत्म करना चाहती हैं। उन्होंने अपनी पार्टी लिकुड के समर्थकों से सीधी अपील की। उन्होंने कहा कि इसलिए बारबेक्यू मत करो, बीच पर मत जाओ। पोलिंग स्टेशन जाओ और लिकुड को वोट दो।

राअम पार्टी की भूमिका दरअसल, राअम पार्टी छोटी है, लेकिन इसकी अहमियत कम नहीं है। इसे यूनाइटेड अरब लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर चुनाव के नतीजे करीब रहते हैं, तो यह पार्टी विपक्ष के नेतृत्व में गठबंधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कई विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे में राम के समर्थन या विरोध से सरकार बनने या न बनने का फैसला तय हो सकता है। राअम के लीडर मंसूर अब्बास ने नेतन्याहू के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने एक वीडियो मैसेज में कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू यूनाइटेड अरब लिस्ट के खिलाफ झूठ बोल रहे हैं और भड़का रहे हैं। वे इसे राइट-विंग वोटरों को डराने की तरकीब के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वे वोट डालने के लिए बाहर निकलें। अब्बास ने आरोप लगाया कि नेतन्याहू जानबूझकर तनाव बढ़ा रहे हैं।

क्या बोला पुलिस-प्रशासन सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के एक्टिंग डायरेक्टर जनरल डीन लिवने ने इस घटना को 'अजीब' बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने लोगों के पोलिंग स्टेशन पहुंचने से पहले ही उन लोगों को पकड़ लिया जो वोटरों को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे। लिवने ने बताया कि अज्ञात संदिग्ध पोलिंग स्टेशन पर मौजूद नहीं थे। उन्हें उनके घरों के पास पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और पूरी जानकारी बाद में दी जाएगी। लिवने ने साफ कहा कि पूरे देश में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। यह एक लोकल मामला था।