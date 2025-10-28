गाजा में फिर मचेगा हाहाकार, नेतन्याहू ने कर दिया 'तगड़े अटैक' का ऐलान, अब क्या करेंगे ट्रंप?

संक्षेप: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि उन्होंने सेना को गाजा में तत्काल 'तेज हमले' शुरू करने का निर्देश दिया है। यह बयान सेना की उस सूचना के तुरंत बाद आया, जिसमें बताया गया कि हमास ने दक्षिणी गाजा में इजराइली सैनिकों पर गोली चलाई है।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि उन्होंने सेना को गाजा में तत्काल 'तेज हमले' शुरू करने का निर्देश दिया है। यह बयान सेना की उस सूचना के तुरंत बाद आया, जिसमें बताया गया कि हमास ने दक्षिणी गाजा में इजराइली सैनिकों पर गोली चलाई है। हमास द्वारा कुछ अवशेष लौटाए जाने के बाद से ही दोनों पक्षों के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका था।इजराइल का दावा था कि ये अवशेष युद्ध के दौरान मिले एक इजराइली बंधक के शव के हैं।

इससे पूर्व इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की कि हमास द्वारा रात भर में लौटाए गए एक बंधक के अवशेष वास्तव में लगभग दो वर्ष पूर्व गाजा में इजरायली सेनाओं द्वारा प्राप्त एक अन्य बंधक के शव के अंग हैं। इजरायली सेना ने दो वर्षीय इजरायल-हमास संघर्ष के दौरान गाजा से करीब 51 बंधकों के शवों को बरामद किया था। नेतन्याहू ने इन अंगों की वापसी को हमास द्वारा अमेरिका की मध्यस्थता वाले युद्धविराम समझौते का 'स्पष्ट उल्लंघन' करार दिया।

बता दें कि गाजा में अभी भी 13 बंधकों के शव बाकी हैं, और इन अवशेषों की धीमी गति से बरामदगी युद्धविराम के आगामी चरणों को अमल में लाने के लिए बाधा उत्पन्न कर रही है। हमास का कहना है कि वह गाजा में व्यापक विनाश के बीच शवों का पता लगाने में कठिनाई का सामना कर रहा है, जबकि इजरायल ने इस चरमपंथी संगठन पर शवों को जानबूझकर लौटाने में विलंब करने का आरोप लगाया है।