कतर को नेतन्याहू की खुली चेतावनी, पाकिस्तान और लादेन तक का उदाहरण; बोले- मारेंगे जरूर

कतर की राजधानी दोहा में हमले करने के चलते घिरे इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी तरह से खेद जताने के मूड में नहीं हैं। यही नहीं उन्होंने आगे बढ़कर कतर को चेतावनी भी दी है कि वह हमास के नेताओं को निकाल बाहर करे। 2012 से ही कतर में हमास ने अपने राजनीतिक विंग का दफ्तर खोल रखा है। माना जाता है कि गाजा में हमास का शासन कतर की राजधानी दोहा से ही चलता रहा है। अब इसी को लेकर नेतन्याहू ने कतर को चेतावनी दी है कि वह हमास के लोगों को बाहर करे या फिर उन्हें मार डाले। ऐसा नहीं किया तो फिर हम ही न्याय करेंगे।

यही नहीं उन्होंने कहा कि इजरायल ने दोहा में जो ऐक्शन लिया है, वह अमेरिका के 9/11 हमले के बदले जैसा है। तब अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में हमला किया था क्योंकि ओसामा बिन लादेन और उसे शरण देने वाले आतंकी संगठन अलकायदा ने वहीं शरण ले रखी थी। 7 अक्तूबर, 2023 के हमले की तुलना में अमेरिका में हुए 11 सितंबर के अटैक से करते हुए कहा कि होलोकास्ट के बाद पहली बार यहूदियों पर इतना बड़ा हमला हुआ। हम इसे कैसे भूल सकते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि आखिर 11 सितंबर के हमले के जवाब में अमेरिका ने क्या किया था।

हमास आतंकियों को बंगले और पैसे दे रहा है कतर नेतन्याहू ने कहा कि 11 सितंबर के हमले के तुरंत बाद अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया था। इसमें कहा गया था कि कोई भी आतंकियों को शरण न दे और वे जहां भी होंगे, वहीं पर मारा जाएगा। इजरायली पीएम ने कहा कि हम भी उसी नीति पर काम कर रहे हैं। हमास के आतंकी जहां भी होंगे, हम उन्हें मार गिराएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कतर की ओर से हमास के आतंकियों को पाला जा रहा है। उनके लोगों को बंगले दिए जा रहे हैं और पैसे दिए जा रहे हैं। इसी रकम से वे इजरायल के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं।