ट्रंप से मुलाकात के बाद मिस्र का निमंत्रण स्वीकार; गाजा पीस समिट में भाग लेंगे नेतन्याहू?

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 03:52 PM
इजरायल की संसद केसेट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में गाजा में शांति प्रक्रिया पर गहन बातचीत हुई। इस दौरान ट्रंप की मध्यस्थता से नेतन्याहू ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी के साथ फोन पर चर्चा की और शर्म अल-शेख में होने वाले वैश्विक शिखर सम्मेलन में शामिल होने का न्योता कबूल कर लिया। हालांकि अभी तक यह नहीं बताया गया है कि नेतन्याहू गाजा पीस सम्मेलन में भाग लेंगे कि नहीं।

यह सम्मेलन ट्रंप की गाजा शांति योजना पर केंद्रित है, जिसमें तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन, फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास, कतर और इंडोनेशिया के नेताओं समेत लगभग 30 वैश्विक नेता हिस्सा ले रहे हैं। वहीं, केसेट की अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर करते हुए ट्रंप ने लिखा कि यह मेरे लिए अत्यंत सम्मानजनक है- एक शानदार और सुंदर दिन, एक नई शुरुआत। यह संदेश हाल ही में गाजा में बंधकों की रिहाई और युद्धविराम समझौते के संदर्भ में समझा जा रहा है।

गौरतलब है कि बंधकों की अदला-बदली प्रक्रिया जारी होने के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को इजरायल पहुंचे, जहां शीर्ष अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने पुष्टि की है कि हमास ने 13 अतिरिक्त बंधकों को मुक्त कर दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में रेड क्रॉस को सौंप दिया है, और वे अब इजरायल लौट रहे हैं।

आईडीएफ के मुताबिक, इन बंधकों को प्रारंभिक चिकित्सा जांच के लिए आईडीएफ व इजरायल सुरक्षा एजेंसी (आईएसए) के अधिकारियों के साथ इजरायल ले जाया जा रहा है। आईडीएफ के बयान में कहा गया कि सैनिक और कमांडर बंधकों को सलामी देकर गले लगा रहे हैं। रेड क्रॉस ने पहले ही इजरायली अधिकारियों को सूचना दे दी थी कि 13 बंधक हमास की हिरासत से मुक्त हो चुके हैं और इजरायली सीमा की ओर बढ़ रहे हैं।