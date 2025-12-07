Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Netanyahu clear refusal infront of German Chancellor Creating Palestinian state is inviting disaster
नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी राज्य को ठुकराया, मर्ज के सामने साफ कहा- तबाही को आमंत्रित करना है

नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी राज्य को ठुकराया, मर्ज के सामने साफ कहा- तबाही को आमंत्रित करना है

संक्षेप:

यरूशलेम में जर्मन चांसलर मर्ज से मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने कहा कि हम बहुत शीघ्र दूसरे चरण में प्रवेश करने की उम्मीद कर रहे हैं, जो कहीं अधिक कठिन है। उन्होंने यह भी कहा कि दिसंबर में वे वाशिंगटन में ट्रंप से मिलेंगे ताकि क्षेत्र में शांति के अवसरों पर चर्चा कर सकें।

Dec 07, 2025 10:12 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, यरूशलेम
share Share
Follow Us on

जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज दो दिवसीय इजरायल दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद दोनों नेताओं ने पत्रकारों से बात की। इस दौरान नेतन्याहू ने अलग फिलिस्तीनी राज्य के विचार को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह अपने दरवाजे पर खुद अपनी तबाही को आमंत्रित करने जैसा होगा। इजरायली प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर मर्ज से साफ-साफ कहा कि वे फिलिस्तीनी राज्य के पक्ष में नहीं हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस दौरान नेतन्याहू ने घोषणा की कि उन्हें उम्मीद है कि गाजा के लिए अमेरिका द्वारा प्रायोजित युद्धविराम योजना का दूसरा चरण जल्द ही शुरू हो जाएगा और वे इस महीने (दिसंबर में) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। 10 अक्टूबर 2025 से प्रभावी यह युद्धविराम 7 अक्टूबर 2023 को हमास के घातक हमले के बाद शुरू हुए युद्ध को रोक चुका है।

10 अक्टूबर को लागू युद्धविराम की शर्तों के अनुसार, फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले में अपहृत शेष 47 जीवित एवं मृत बंधकों को रिहा करने की प्रतिबद्धता जताई थी। अब तक एक इजरायली पुलिस अधिकारी के शव को छोड़कर सभी बंधकों को मुक्त कर दिया गया है। युद्धविराम योजना का दूसरा चरण हमास को पूरी तरह निरस्त्रीकरण, एक अंतरिम प्राधिकरण की स्थापना और अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की तैनाती से जुड़ा है।

यरूशलेम में जर्मन चांसलर मर्ज से मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने कहा कि हम बहुत शीघ्र दूसरे चरण में प्रवेश करने की उम्मीद कर रहे हैं, जो कहीं अधिक कठिन है। उन्होंने यह भी कहा कि दिसंबर में वे वाशिंगटन में ट्रंप से मिलेंगे ताकि क्षेत्र में 'शांति के अवसरों' पर चर्चा कर सकें। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, सोमवार को फोन पर हुई बातचीत में ट्रंप ने नेतन्याहू को वाइट हाउस आमंत्रित किया था।

इस साल मई में सत्ता संभालने वाले जर्मन चांसलर मर्ज ने गाजा में इजरायल के जारी सैन्य अभियान की बार-बार आलोचना की है, जिसमें हजारों फिलिस्तीनी मारे गए हैं। मर्ज ने योजना के अगले चरणों को जल्द लागू करने का आग्रह किया और कहा कि जर्मनी गाजा को मानवीय सहायता दे रहा है तथा पुनर्निर्माण में योगदान देगा।

संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मर्ज ने कहा कि इजरायल की आलोचना संभव है और कभी-कभी शायद जरूरी भी है। उन्होंने कहा कि जर्मनी-इजरायल संबंध इसे झेल सकते हैं। लेकिन इजरायली सरकार की नीतियों की आलोचना का दुरुपयोग यहूदी-विरोध (एंटीसेमिटिज्म) के बहाने के रूप में नहीं होना चाहिए। मर्ज ने दो-राज्य समाधान के लिए जर्मनी के समर्थन को भी दोहराया, जिसे नेतन्याहू ने सिरे से खारिज कर दिया।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।