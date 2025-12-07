नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी राज्य को ठुकराया, मर्ज के सामने साफ कहा- तबाही को आमंत्रित करना है

संक्षेप: यरूशलेम में जर्मन चांसलर मर्ज से मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने कहा कि हम बहुत शीघ्र दूसरे चरण में प्रवेश करने की उम्मीद कर रहे हैं, जो कहीं अधिक कठिन है। उन्होंने यह भी कहा कि दिसंबर में वे वाशिंगटन में ट्रंप से मिलेंगे ताकि क्षेत्र में शांति के अवसरों पर चर्चा कर सकें।

जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज दो दिवसीय इजरायल दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद दोनों नेताओं ने पत्रकारों से बात की। इस दौरान नेतन्याहू ने अलग फिलिस्तीनी राज्य के विचार को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह अपने दरवाजे पर खुद अपनी तबाही को आमंत्रित करने जैसा होगा। इजरायली प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर मर्ज से साफ-साफ कहा कि वे फिलिस्तीनी राज्य के पक्ष में नहीं हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस दौरान नेतन्याहू ने घोषणा की कि उन्हें उम्मीद है कि गाजा के लिए अमेरिका द्वारा प्रायोजित युद्धविराम योजना का दूसरा चरण जल्द ही शुरू हो जाएगा और वे इस महीने (दिसंबर में) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। 10 अक्टूबर 2025 से प्रभावी यह युद्धविराम 7 अक्टूबर 2023 को हमास के घातक हमले के बाद शुरू हुए युद्ध को रोक चुका है।

10 अक्टूबर को लागू युद्धविराम की शर्तों के अनुसार, फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले में अपहृत शेष 47 जीवित एवं मृत बंधकों को रिहा करने की प्रतिबद्धता जताई थी। अब तक एक इजरायली पुलिस अधिकारी के शव को छोड़कर सभी बंधकों को मुक्त कर दिया गया है। युद्धविराम योजना का दूसरा चरण हमास को पूरी तरह निरस्त्रीकरण, एक अंतरिम प्राधिकरण की स्थापना और अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की तैनाती से जुड़ा है।

यरूशलेम में जर्मन चांसलर मर्ज से मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने कहा कि हम बहुत शीघ्र दूसरे चरण में प्रवेश करने की उम्मीद कर रहे हैं, जो कहीं अधिक कठिन है। उन्होंने यह भी कहा कि दिसंबर में वे वाशिंगटन में ट्रंप से मिलेंगे ताकि क्षेत्र में 'शांति के अवसरों' पर चर्चा कर सकें। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, सोमवार को फोन पर हुई बातचीत में ट्रंप ने नेतन्याहू को वाइट हाउस आमंत्रित किया था।

इस साल मई में सत्ता संभालने वाले जर्मन चांसलर मर्ज ने गाजा में इजरायल के जारी सैन्य अभियान की बार-बार आलोचना की है, जिसमें हजारों फिलिस्तीनी मारे गए हैं। मर्ज ने योजना के अगले चरणों को जल्द लागू करने का आग्रह किया और कहा कि जर्मनी गाजा को मानवीय सहायता दे रहा है तथा पुनर्निर्माण में योगदान देगा।