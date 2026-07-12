खामेनेई के अंतिम संस्कार में नकाबपोश शख्स मोजतबा ही थे? हो गया खुलासा
ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में देखे गए रहस्यमयी नकाबपोश शख्स की पहचान आखिरकार सामने आ गई है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह व्यक्ति खामेनेई का सबसे बड़ा पोता मोहम्मद जवाद खामेनेई है, न कि उनका बेटा मोजतबा खामेनेई।
ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में सामने आए रहस्यमयी नकाबपोश शख्स की पहचान आखिरकार हो गई है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह व्यक्ति खामेनेई का सबसे बड़ा पोता मोहम्मद जवाद खामेनेई है, न कि उनका बेटा मोजतबा खामेनेई। दरअसल, इस साल फरवरी में अमेरिका और इजरायल के संयुक्त एयरस्ट्राइक में अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद उनके जनाजे की नमाज के दौरान एक काला फेस मास्क और काली बेसबॉल कैप पहने व्यक्ति को आगे की पंक्ति में बैठे देखा गया था। उसकी रहस्यमयी उपस्थिति ने दुनिया भर में चर्चा छेड़ दी थी और सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जा रही थीं कि यह मोजतबा खामेनेई ही हैं। लेकिन ईरान इंटरनेशनल ने अब स्पष्ट कर दिया है कि नकाब के पीछे खामेनेई के सबसे बड़े बेटे मुस्तफा खामेनेई के पुत्र मोहम्मद जवाद थे।
चेहरे पर गंभीर चोट
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 28 फरवरी को हुए हमले में मोहम्मद जवाद खामेनेई के चेहरे पर गंभीर चोटें आई थीं। चोटों इतनी ज्यादा है कि उन्होंने जनाजे के दौरान अपना चेहरा पूरी तरह ढक रखा था। हमला खामेनेई के आवास पर हुआ था, जिसमें स्वयं सर्वोच्च नेता की मौत हो गई। मोजतबा खामेनेई उस समय अपने पिता के साथ ही मौजूद थे, लेकिन दूसरे कमरे में होने के कारण वे मौत के मुंह से बच गए। हालांकि, वे भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
न्यूयॉर्क पोस्ट ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से बताया कि मोजतबा के चेहरे की हालत बुरी तरह बिगड़ गई थी। ईरान के साइप्रस स्थित राजदूत अलीरेजा सालारियन ने हमले के तुरंत बाद कहा था कि मोजतबा के पैर, हाथ और बाजू में चोटें आई हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
28 फरवरी से अब तक नहीं दिखे मोजतबा
हमले के बाद से मोजतबा खामेनेई एक भी बार सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे हैं। न कोई भाषण दिया है, न कोई वीडियो संदेश जारी किया है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वे हाथ से लिखे गए संदेशों के माध्यम से ईरान के सैन्य कमांडरों से संपर्क बनाए हुए हैं। लेकिन अब तक वे कहीं नजर नहीं आए। यहां तक की अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं दिखे।
छह दिनों तक चला अंतिम संस्कार
ईरानी अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में देरी की। अमेरिका-इजरायल तनाव के चलते बड़े सार्वजनिक समारोह को जोखिम भरा माना गया। खामेनेई का शव चार महीने से अधिक समय तक कोल्ड स्टोरेज में रखा गया। गुरुवार को छह दिनों तक चले राजकीय शोक समारोह के बाद उन्हें मशहद में इमाम रजा दरगाह में दफनाया गया। उनके ताबूत को ईरानी झंडे में लपेटा गया था। सरकारी मीडिया का दावा है कि शोक समारोह में लगभग 4.3 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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