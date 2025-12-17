Hindustan Hindi News
पहले नहीं होने दिया, आगे भी नहीं होने देंगे; ईरान को मोसाद की धमकी, कुछ बड़ा होगा क्या?

मोसाद के प्रमुख डेविड बार्निया ने एक भाषण में कहा कि ईरान ने इजरायल राज्य को नष्ट करने की अपनी महत्वाकांक्षा नहीं छोड़ी है। परमाणु बम विकसित करने का विचार अभी भी उनके दिलों में धड़क रहा है।

इजरायल के खुफिया प्रमुख ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। मोसाद के प्रमुख डेविड बार्निया ने एक भाषण में कहा कि ईरान ने इजरायल राज्य को नष्ट करने की अपनी महत्वाकांक्षा नहीं छोड़ी है। परमाणु बम विकसित करने का विचार अभी भी उनके दिलों में धड़क रहा है। बार्निया ने आगे कहा कि यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि परमाणु परियोजना, जो अमेरिकियों के साथ घनिष्ठ सहयोग से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, कभी भी सक्रिय न हो। बार्निया ने कहा कि ईरान को लगता है कि वह एक बार फिर दुनिया को बेवकूफ बनाकर एक और खराब परमाणु समझौता कर सकता है। हमने ऐसा होने नहीं दिया और न ही आगे होने देंगे।

गौरतलब है कि मोसाद प्रमुख की यह टिप्पणी उस घटना के छह महीने बाद आई है जब इजरायल ने अमेरिका के समर्थन से ईरानी परमाणु सुविधाओं पर बमबारी की थी, जिसके परिणामस्वरूप दोनों ऐतिहासिक दुश्मनों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला था। इस दौरान इजरायल ने कई वैज्ञानिकों और सैन्य कमांडरों को मार गिराया और ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया, जिसे ईरान शांतिपूर्ण बताता है। हालांकि, तेहरान ने तब से अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों को बम बनाने योग्य यूरेनियम के भंडार की समीक्षा करने से रोक दिया है।

बता दें कि जून में इजरायल द्वारा ईरान पर किया गया हमला हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के बीच सीधी सैन्य झड़पों में से एक था, हालांकि इजरायल गाजा, लेबनान, यमन और अन्य जगहों पर तेहरान समर्थित मिलिशिया के साथ संघर्षों में भी उलझा हुआ है।

बता दें कि ईरान ने 2015 के एक अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत प्रतिबंधों में राहत के बदले अपनी परमाणु गतिविधियों को सीमित करने पर सहमति जताई थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में इस समझौते को रद्द कर दिया था। जून में हुए हवाई हमलों से पहले एक नए समझौते पर बातचीत शुरू हुई थी, हालांकि अब कूटनीति ठप हो गई है। ट्रंप ने हाल के बयानों में कहा है कि ईरान समझौता करना चाहेगा, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं।

गौरतलब है कि ईरान परमाणु अप्रसार संधि का हस्ताक्षरकर्ता है, जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के वैश्विक प्रसार को रोकना है, हालांकि इसके यूरेनियम संवर्धन के स्तर ने लंबे समय से अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों में इस संदेह को जन्म दिया है कि गुप्त रूप से बम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि इजरायल के पास परमाणु हथियार हैं, हालांकि उसने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि या खंडन नहीं किया है। इजरायल राष्ट्रीय परमाणु नीति कार्यक्रम का सदस्य नहीं है।

देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
