पहले नहीं होने दिया, आगे भी नहीं होने देंगे; ईरान को मोसाद की धमकी, कुछ बड़ा होगा क्या?

संक्षेप: मोसाद के प्रमुख डेविड बार्निया ने एक भाषण में कहा कि ईरान ने इजरायल राज्य को नष्ट करने की अपनी महत्वाकांक्षा नहीं छोड़ी है। परमाणु बम विकसित करने का विचार अभी भी उनके दिलों में धड़क रहा है।

इजरायल के खुफिया प्रमुख ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। मोसाद के प्रमुख डेविड बार्निया ने एक भाषण में कहा कि ईरान ने इजरायल राज्य को नष्ट करने की अपनी महत्वाकांक्षा नहीं छोड़ी है। परमाणु बम विकसित करने का विचार अभी भी उनके दिलों में धड़क रहा है। बार्निया ने आगे कहा कि यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि परमाणु परियोजना, जो अमेरिकियों के साथ घनिष्ठ सहयोग से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, कभी भी सक्रिय न हो। बार्निया ने कहा कि ईरान को लगता है कि वह एक बार फिर दुनिया को बेवकूफ बनाकर एक और खराब परमाणु समझौता कर सकता है। हमने ऐसा होने नहीं दिया और न ही आगे होने देंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गौरतलब है कि मोसाद प्रमुख की यह टिप्पणी उस घटना के छह महीने बाद आई है जब इजरायल ने अमेरिका के समर्थन से ईरानी परमाणु सुविधाओं पर बमबारी की थी, जिसके परिणामस्वरूप दोनों ऐतिहासिक दुश्मनों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला था। इस दौरान इजरायल ने कई वैज्ञानिकों और सैन्य कमांडरों को मार गिराया और ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया, जिसे ईरान शांतिपूर्ण बताता है। हालांकि, तेहरान ने तब से अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों को बम बनाने योग्य यूरेनियम के भंडार की समीक्षा करने से रोक दिया है।

बता दें कि जून में इजरायल द्वारा ईरान पर किया गया हमला हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के बीच सीधी सैन्य झड़पों में से एक था, हालांकि इजरायल गाजा, लेबनान, यमन और अन्य जगहों पर तेहरान समर्थित मिलिशिया के साथ संघर्षों में भी उलझा हुआ है।

बता दें कि ईरान ने 2015 के एक अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत प्रतिबंधों में राहत के बदले अपनी परमाणु गतिविधियों को सीमित करने पर सहमति जताई थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में इस समझौते को रद्द कर दिया था। जून में हुए हवाई हमलों से पहले एक नए समझौते पर बातचीत शुरू हुई थी, हालांकि अब कूटनीति ठप हो गई है। ट्रंप ने हाल के बयानों में कहा है कि ईरान समझौता करना चाहेगा, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं।