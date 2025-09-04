Moroccan feminist sentenced to 30 months in prison for blasphemy मोरक्को में नारीवादी कार्यकर्ता को 30 महीने की जेल, ईशनिंदा के आरोप में सजा; जानें मामला, Middle-east Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Moroccan feminist sentenced to 30 months in prison for blasphemy

मोरक्को में नारीवादी कार्यकर्ता को 30 महीने की जेल, ईशनिंदा के आरोप में सजा; जानें मामला

लशगर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और महिला अधिकारों की प्रबल समर्थक मानी जाती हैं। उनकी गिरफ्तारी पिछले महीने हुई थी। गिरफ्तारी का कारण एक सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीर थी।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, रबातThu, 4 Sep 2025 02:36 PM
share Share
Follow Us on
मोरक्को में नारीवादी कार्यकर्ता को 30 महीने की जेल, ईशनिंदा के आरोप में सजा; जानें मामला

मोरक्को की राजधानी रबात की एक अदालत ने बुधवार को नारीवादी कार्यकर्ता इबतिसाम लशगर को इस्लाम का अपमान करने के आरोप में ढाई साल (30 महीने) की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही, अदालत ने उन पर 50,000 दिरहम (लगभग 5500 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना भी लगाया।

इबतिसाम लशगर कौन हैं?

जानकारी के अनुसार, 50 वर्षीय लशगर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और महिला अधिकारों की प्रबल समर्थक मानी जाती हैं। उनकी गिरफ्तारी पिछले महीने हुई थी। गिरफ्तारी का कारण एक सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीर थी, जिसमें वे एक टी-शर्ट पहने दिख रही थीं। इस टी-शर्ट पर 'अल्लाह' शब्द के बाद एक आपत्तिजनक शब्द लिखा था।

लशगर के वकील मोहम्मद खत्ताब ने कहा कि बचाव पक्ष इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा। सजा सुनाए जाने के बाद अदालत के बाहर मौजूद लशगर के परिजन और दोस्त भावुक होकर रो पड़े। मोरक्को मानवाधिकार संघ के अध्यक्ष हकीम सिकूक ने इस सजा को चौंकाने वाला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला करार दिया।

महिला ने अपने बचाव में क्या कहा?

पिछली सुनवाई में लशगर ने अदालत को बताया कि उनकी टी-शर्ट पर लिखा संदेश 'एक नारीवादी नारा' था, जिसका मकसद लैंगिक भेदभाव और महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करना था, और इसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं था।

International News International News In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।