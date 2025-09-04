मोरक्को में नारीवादी कार्यकर्ता को 30 महीने की जेल, ईशनिंदा के आरोप में सजा; जानें मामला

लशगर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और महिला अधिकारों की प्रबल समर्थक मानी जाती हैं। उनकी गिरफ्तारी पिछले महीने हुई थी। गिरफ्तारी का कारण एक सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीर थी।

मोरक्को की राजधानी रबात की एक अदालत ने बुधवार को नारीवादी कार्यकर्ता इबतिसाम लशगर को इस्लाम का अपमान करने के आरोप में ढाई साल (30 महीने) की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही, अदालत ने उन पर 50,000 दिरहम (लगभग 5500 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना भी लगाया।

इबतिसाम लशगर कौन हैं? जानकारी के अनुसार, 50 वर्षीय लशगर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और महिला अधिकारों की प्रबल समर्थक मानी जाती हैं। उनकी गिरफ्तारी पिछले महीने हुई थी। गिरफ्तारी का कारण एक सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीर थी, जिसमें वे एक टी-शर्ट पहने दिख रही थीं। इस टी-शर्ट पर 'अल्लाह' शब्द के बाद एक आपत्तिजनक शब्द लिखा था।

लशगर के वकील मोहम्मद खत्ताब ने कहा कि बचाव पक्ष इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा। सजा सुनाए जाने के बाद अदालत के बाहर मौजूद लशगर के परिजन और दोस्त भावुक होकर रो पड़े। मोरक्को मानवाधिकार संघ के अध्यक्ष हकीम सिकूक ने इस सजा को चौंकाने वाला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला करार दिया।