Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

ईरान युद्ध के बीच मोजतबा खामेनेई का पहला बयान, होर्मुज बंद करने की कही बात

Mar 12, 2026 07:08 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, तेहरान
share

ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने संकेत दिया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने के दबाव का इस्तेमाल किया जा सकता है। पद संभालने के बाद यह उनका पहला सार्वजनिक संदेश था, जिसे गुरुवार को सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित किया गया।

ईरान युद्ध के बीच मोजतबा खामेनेई का पहला बयान, होर्मुज बंद करने की कही बात

ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने संकेत दिया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने के दबाव का इस्तेमाल किया जा सकता है। पद संभालने के बाद यह उनका पहला सार्वजनिक संदेश था, जिसे गुरुवार को सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित किया गया। नए नेता का यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान द्वारा फारस की खाड़ी में जहाजरानी और ऊर्जा ढांचे पर लगातार हमलों के कारण वैश्विक तेल बाजार में उथल-पुथल मची हुई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत फिर से 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है।

दुश्मनों पर दबाव बनाने के लिए बंद रखा जाएगा हॉर्मुज

अपने संबोधन में ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोहम्मद मौजतबा खामेनेई ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय एकता की अपील की है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य को दुश्मनों पर दबाव बनाने के लिए बंद रखा जाएगा। इस दौरान उन्होंने साफ-साफ कहा कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य बंद रहेगा। उन्होंने इसे ईरान के दुश्मनों पर दबाव डालने का सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने पड़ोसियों के साथ मित्रता पर जोर दिया, लेकिन अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की नीति जारी रखने की बात कही।

ये भी पढ़ें:युद्ध के माहौल में ईरान में डटा रूस, रोसाटॉम ने साफ-साफ कहा-अभी जाने का समय नहीं

तत्काल बंद किए जाएं अमेरिकी अड्डे

संबोधन के दौरान खामेनेई ने क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य अड्डों को तत्काल बंद करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये अड्डे नहीं हटाए गए तो उन पर हमले किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान केवल अमेरिकी ठिकानों को लक्ष्य बना रहा है और इस नीति में कोई बदलाव नहीं होगा।

बता दें कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है और तेल की कीमतों में तेज उछाल देखा जा रहा है। ईरान की इस कड़ी रुख ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय में चिंता और बढ़ा दी है।

ये भी पढ़ें:होर्मुज में सुरक्षा देने को तैयार नहीं सेना; ईरान युद्ध के बीच US का कबूलनामा

युद्ध के कारण 32 लाख लोग प्रभावित

इधर, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ने गुरुवार को बताया कि ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले शुरू होने के बाद से अब तक करीब 32 लाख ईरानी नागरिक देश के भीतर ही विस्थापित हो चुके हैं। यूएनएचसीआर की आपातकालीन सहायता टीम के प्रमुख और मध्य पूर्व आपातकालीन शरणार्थी प्रतिक्रिया समन्वयक अयाकी इतो ने कहा कि प्रारंभिक आकलन के अनुसार, चल रहे संघर्ष के परिणामस्वरूप ईरान के भीतर 6 लाख से 10 लाख परिवार अस्थायी रूप से विस्थापित हुए हैं।

ये भी पढ़ें:होर्मुज में सुरक्षा देने को तैयार नहीं सेना; ईरान युद्ध के बीच US का कबूलनामा

समन्वयक ने कहा कि यह संख्या लगभग 32 लाख लोगों तक पहुंचती है। उन्होंने चेतावनी दी कि संघर्ष आगे जारी रहता है तो यह आंकड़ा चिंताजनक रूप से आगे बढ़ेगा। इतो ने बताया कि विस्थापित होने वाले अधिकांश लोग कथित तौर पर 'सुरक्षा की तलाश में तेहरान और अन्य प्रमुख शहरी क्षेत्रों से देश के उत्तरी हिस्सों और ग्रामीण इलाकों की ओर भाग रहे हैं।' उन्होंने कहा कि ईरान में रह रहे शरणार्थी परिवार, जिनमें से अधिकांश अफगान हैं, वे भी इससे प्रभावित हुए हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

iran israel war

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।