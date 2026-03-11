मुजतबा की अपनी कोई हैसियत नहीं; खामेनेई नहीं चाहते थे बेटे को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाना
मुजतबा ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा है और न ही कभी सार्वजनिक रूप से जनता का सामना किया है। उनकी पूरी शक्ति उनके पिता के इनर सर्कल में रहने तक सीमित रही है।
Iran War: अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद ईरान की सत्ता की कमान उनके 56 साल के बेटे मुजतबा खामेनेई के हाथों में आ गई है। 8 मार्च को हुए इस राज्याभिषेक ने न केवल ईरान के भीतर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खलबली मचा दी है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, मुजतबा का चयन उनके पिता की इच्छा के विरुद्ध था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसे नहीं स्वीकारा है। उन्होंने तो गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी तक दे दी है।
ईरान के विपक्षी समूह 'नेशनल यूनियन फॉर डेमोक्रेसी' के शोध निदेशक खुसरो इस्फहानी ने न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से दावा किया है कि अयातुल्ला अली खामेनेई अपनी वसीयत में मुजतबा को उत्तराधिकारी बनाने के पक्ष में नहीं थे। इस्फहानी के अनुसार, "खामेनेई ने अपनी वसीयत में स्पष्ट रूप से कहा था कि मुजतबा को उत्तराधिकारी के रूप में नॉमिनेट नहीं किया जाए। अपने पिता के नाम के बिना मुजतबा का अपना कोई राजनीतिक वजूद नहीं है।"
IRGC की कठपुतली या कट्टरपंथी चेहरा?
मुजतबा खामेनेई का चयन घंटों की देरी और भारी आंतरिक विरोध के बाद हुआ। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कई वरिष्ठ मौलवी और राजनीतिक हस्तियां इस वंशवादी राजनीति के खिलाफ थीं। हालांकि ईरान की सबसे शक्तिशाली सैन्य और आर्थिक संस्था इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने मुजतबा के नाम पर मुहर लगवाई। IRGC मुजतबा को अपने पिता की तुलना में अधिक लचीला मानती है, जो उनके कट्टरपंथी एजेंडे और सैन्य नीतियों को बिना किसी सवाल के समर्थन देंगे।
मुजतबा के चयन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि वह ईरान के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी कि मुजतबा शांति से नहीं रह पाएंगे। ट्रंप ने एक्सियोस से कहा कि यदि ईरान पुरानी नीतियों को ही आगे बढ़ाता है, तो अमेरिका को अगले पांच वर्षों में फिर से युद्ध की स्थिति में लौटना पड़ेगा। ट्रंप ने इच्छा जताई कि ईरान को ऐसा नेता मिलना चाहिए जो देश में सौहार्द और शांति लाए, न कि अयातुल्ला की कट्टरपंथी विरासत को आगे बढ़ाए।
मुजतबा के नेतृत्व में ईरान के भीतर विरोधियों का दमन और तेज हो सकता है। साथ ही विदेशों में ईरान का रुख और अधिक आक्रामक होने की संभावना है। IRGC ने पहले ही नए सर्वोच्च नेता के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता की शपथ ली है, जो भविष्य में और अधिक सैन्य संघर्षों का संकेत है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें
