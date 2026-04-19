Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मिसाइलें पहले से ज्यादा ताकतवर, लॉन्चर तैयार; होर्मुज तनाव के बीच ईरान का बड़ा बयान

Apr 19, 2026 06:00 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मूसावी ने रविवार को दावा किया कि अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध शुरू होने से पहले की तुलना में अब ईरान अपने मिसाइल और ड्रोन लॉन्चरों को अधिक तेज गति से अपडेट रहा है।

मिसाइलें पहले से ज्यादा ताकतवर, लॉन्चर तैयार; होर्मुज तनाव के बीच ईरान का बड़ा बयान

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और होर्मुज संकट के बीच ईरान की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मूसावी ने दावा किया कि अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध शुरू होने से पहले की तुलना में अब ईरान अपने मिसाइल और ड्रोन लॉन्चरों को अधिक तेज गति से अपडेट रहा है। कमांडर मूसावी का यह बयान एक संपादित वीडियो के साथ जारी किया गया, जिसमें उन्हें एक अज्ञात भूमिगत मिसाइल सुविधा का निरीक्षण करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में भूमिगत ठिकानों के अंदर ड्रोन, मिसाइलें, लॉन्चर तथा जमीन से मिसाइल प्रक्षेपण के फुटेज भी शामिल हैं। गौरतलब है कि इजरायल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले शुरू किए थे, जिनका प्रमुख उद्देश्य ईरान की मिसाइल हमले की क्षमता को निष्क्रिय करना था।

इस बीच, अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने बताया कि ईरान के सशस्त्र बलों ने रविवार को चेतावनी जारी करने के बाद होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे दो टैंकरों को वापस भेज दिया। बोत्सवाना और अंगोला के झंडे वाले इन जहाजों को रणनीतिक जलमार्ग से ‘अवैध पारगमन’ के प्रयास के बाद मार्ग बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह कार्रवाई ईरान पर लगाई गई अमेरिकी समुद्री नाकाबंदी के कारण हुई। ईरान और अमेरिका के बीच जारी गतिरोध के चलते रविवार को भी होर्मुज बंद रहा। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने संकेत दिया कि वार्ता में कुछ प्रगति के बावजूद अंतिम शांति समझौता अभी बहुत दूर है।

ईरान ने स्पष्ट किया कि वह विश्व के महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग को तब तक नहीं खोलेगा, जब तक अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई नाकाबंदी समाप्त नहीं कर देता। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ़ ने शनिवार रात टेलीविजन पर प्रसारित संबोधन में कहा कि वाशिंगटन के साथ प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी कई कमियां हैं और कुछ बुनियादी मुद्दे अनसुलझे हैं। हम अंतिम समझौते से अभी बहुत दूर हैं। उन्होंने कहा कि अगर दो सप्ताह का युद्धविराम नवीनीकृत नहीं किया गया तो वह बुधवार को समाप्त हो जाएगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ 'बहुत अच्छी बातचीत' चल रही है, लेकिन उन्होंने तेहरान को चेतावनी दी कि वह अमेरिका को 'ब्लैकमेल' करने की कोशिश न करे। ट्रंप ने ईरान के हालिया कदमों को 'थोड़ा चालाकी भरा' बताते हुए कहा कि वाशिंगटन कठोर रुख अपनाए हुए है। शुक्रवार को तेहरान ने होर्मुज को खुला घोषित कर दिया था, जिससे विश्व के पांचवें हिस्से के तेल और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है। यह फैसला लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध रोकने के लिए अस्थायी युद्धविराम पर सहमति के बाद लिया गया था। इससे वैश्विक बाजारों में उत्साह फैला और तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई।

हालांकि, ट्रंप के इस जोर देने के बाद कि अंतिम समझौता होने तक ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहेगी, ईरान ने अपना रुख बदल लिया। गालिबाफ ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका नाकाबंदी नहीं हटाता तो होर्मुज में यातायात निश्चित रूप से सीमित हो जाएगा।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

iran israel war iran america war

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।