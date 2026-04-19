मिसाइलें पहले से ज्यादा ताकतवर, लॉन्चर तैयार; होर्मुज तनाव के बीच ईरान का बड़ा बयान

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मूसावी ने रविवार को दावा किया कि अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध शुरू होने से पहले की तुलना में अब ईरान अपने मिसाइल और ड्रोन लॉन्चरों को अधिक तेज गति से अपडेट रहा है।

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और होर्मुज संकट के बीच ईरान की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मूसावी ने दावा किया कि अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध शुरू होने से पहले की तुलना में अब ईरान अपने मिसाइल और ड्रोन लॉन्चरों को अधिक तेज गति से अपडेट रहा है। कमांडर मूसावी का यह बयान एक संपादित वीडियो के साथ जारी किया गया, जिसमें उन्हें एक अज्ञात भूमिगत मिसाइल सुविधा का निरीक्षण करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में भूमिगत ठिकानों के अंदर ड्रोन, मिसाइलें, लॉन्चर तथा जमीन से मिसाइल प्रक्षेपण के फुटेज भी शामिल हैं। गौरतलब है कि इजरायल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले शुरू किए थे, जिनका प्रमुख उद्देश्य ईरान की मिसाइल हमले की क्षमता को निष्क्रिय करना था।

इस बीच, अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने बताया कि ईरान के सशस्त्र बलों ने रविवार को चेतावनी जारी करने के बाद होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे दो टैंकरों को वापस भेज दिया। बोत्सवाना और अंगोला के झंडे वाले इन जहाजों को रणनीतिक जलमार्ग से ‘अवैध पारगमन’ के प्रयास के बाद मार्ग बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह कार्रवाई ईरान पर लगाई गई अमेरिकी समुद्री नाकाबंदी के कारण हुई। ईरान और अमेरिका के बीच जारी गतिरोध के चलते रविवार को भी होर्मुज बंद रहा। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने संकेत दिया कि वार्ता में कुछ प्रगति के बावजूद अंतिम शांति समझौता अभी बहुत दूर है।

ईरान ने स्पष्ट किया कि वह विश्व के महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग को तब तक नहीं खोलेगा, जब तक अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई नाकाबंदी समाप्त नहीं कर देता। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ़ ने शनिवार रात टेलीविजन पर प्रसारित संबोधन में कहा कि वाशिंगटन के साथ प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी कई कमियां हैं और कुछ बुनियादी मुद्दे अनसुलझे हैं। हम अंतिम समझौते से अभी बहुत दूर हैं। उन्होंने कहा कि अगर दो सप्ताह का युद्धविराम नवीनीकृत नहीं किया गया तो वह बुधवार को समाप्त हो जाएगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ 'बहुत अच्छी बातचीत' चल रही है, लेकिन उन्होंने तेहरान को चेतावनी दी कि वह अमेरिका को 'ब्लैकमेल' करने की कोशिश न करे। ट्रंप ने ईरान के हालिया कदमों को 'थोड़ा चालाकी भरा' बताते हुए कहा कि वाशिंगटन कठोर रुख अपनाए हुए है। शुक्रवार को तेहरान ने होर्मुज को खुला घोषित कर दिया था, जिससे विश्व के पांचवें हिस्से के तेल और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है। यह फैसला लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध रोकने के लिए अस्थायी युद्धविराम पर सहमति के बाद लिया गया था। इससे वैश्विक बाजारों में उत्साह फैला और तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई।