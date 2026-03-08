एक दो तीन चार... 10 धमाकों से दहला तेल अवीव; ईरान की नई मिसाइलों से इजरायल अलर्ट
मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच इजरायली सेना ने ईरान से दागी गई नई बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाने की पुष्टि की है। इसके तुरंत बाद रविवार को तेल अवीव के आसमान में कम से कम 10 जोरदार विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी।
मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच इजरायली सेना (IDF) ने ईरान से दागी गई नई बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाने की पुष्टि की है। इसके तुरंत बाद रविवार को तेल अवीव के आसमान में कम से कम 10 जोरदार विस्फोटों की आवाजें सुनाई दीं। न्यूज एजेंसी एएफपी ने स्थानीय निवासियों के हवाले से बताया कि आसमान में मिसाइलें और इंटरसेप्टर सिस्टम सक्रिय होने से धमाकों की गूंज हुई। आईडीएफ ने कहा कि खतरे को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय हैं। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नादव शोशानी ने एक मीडिया ब्रीफिंग में दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमता में पूरे क्षेत्र में भारी गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि ईरान की मिसाइल और नौसेना क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है।
इस बीच, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान द्वारा पड़ोसी देशों से माफी मांगने के बयान के महज एक दिन बाद ही क्षेत्र में फिर से ड्रोन और मिसाइल हमलों की लहर उठी, जिससे तनाव और बढ़ गया। कुवैत की सेना ने पुष्टि की कि कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के ईंधन भंडारण क्षेत्र को दुश्मन ड्रोनों ने निशाना बनाया। वायु रक्षा प्रणालियों ने कई ड्रोनों और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन गिरे मलबे से कुछ नागरिक ढांचों को नुकसान पहुंचा।
वहीं, सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने भी रविवार तड़के ड्रोन हमलों की पुष्टि की और बताया कि उसकी वायु रक्षा ने कम से कम 21 ड्रोनों को नष्ट किया। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भी संभावित हमलों के खिलाफ चेतावनी जारी की। दूसरी ओर ईरान ने अपने केश्म द्वीप के जल शोधन संयंत्र पर हुए हमले का जवाब देते हुए बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। आईआरजीसी के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम ज़ोलफक़ारी ने कहा कि जुफैर स्थित अमेरिकी अड्डे से हुए हमले के जवाब में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने ठिकानों पर हमला किया।
वहीं, लेबनान की राजधानी बेरूत में एक होटल पर इजरायली हमले में चार लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हुए। इजरायल ने तेहरान और अल्बोर्ज प्रांत में ईरान के पांच प्रमुख तेल केंद्रों को निशाना बनाया। ईरानी सरकारी टीवी के अनुसार, इन हमलों में कम से कम चार टैंकर चालकों की जान गई। हमलों के बाद तेहरान का आसमान काले धुएं की मोटी परत से ढक गया।
इधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में दोहराया कि वे ईरान से 'बिना शर्त आत्मसमर्पण' चाहते हैं। उन्होंने मिनाब शहर में एक स्कूल पर हमले की जिम्मेदारी से इनकार करते हुए कहा कि यह ईरान ने खुद किया। ट्रंप ने ब्रिटेन को दो विमानवाहक पोत भेजने पर विचार करने के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन कहा कि अब इसकी जरूरत नहीं है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।