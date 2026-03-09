सीजफायर की बात बेकार; ईरान का बड़ा ऐलान- रक्षा करेंगे और देंगे करारा जवाब

Hindustan Hindi News
Mar 09, 2026 06:15 pm IST
पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान ने युद्धविराम की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने स्पष्ट कहा कि जब तक देश पर हमले जारी रहेंगे, तेहरान पूरी तरह अपनी रक्षा और दुश्मनों के खिलाफ करारा जवाबी हमला करने पर केंद्रित रहेगा। स्टूडेंट न्यूज नेटवर्क से बात करते हुए बगाई ने कहा कि रक्षा और दुश्मनों के खिलाफ मजबूत जवाबी कार्रवाई के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर बात करने का कोई अर्थ नहीं है।

इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान उन ठिकानों को निशाना बनाना जारी रखेगा, जिनका इस्तेमाल हमलावर ताकतों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन पड़ोसी मुस्लिम देशों के साथ किसी टकराव से बचेगा। बगाई ने तुर्की, अजरबैजान और साइप्रस पर हुए कथित हमलों के आरोपों का भी खंडन किया। उन्होंने दावा किया कि ये घटनाएं 'झूठे हमले' हैं, जिनका मकसद ईरान को फंसाना और क्षेत्र में तनाव बढ़ाना है। उन्होंने दोहराया कि ईरान के मुस्लिम पड़ोसियों से कोई युद्ध नहीं है और तेहरान का अभियान केवल शत्रुतापूर्ण ताकतों के ठिकानों तक सीमित है। ये कार्रवाइयां ईरान के आत्मरक्षा के वैध अधिकार का हिस्सा हैं।

गौरतलब है कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने शनिवार को सरकारी टेलीविजन पर दिए भाषण में पड़ोसी देशों पर हुए हालिया हमलों के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि तेहरान पड़ोसी देशों पर तब तक हमला नहीं करेगा, जब तक कि उनके क्षेत्र से ईरान पर हमला न किया जाए। पेजेश्कियन ने कहा कि मैं अपनी ओर से और ईरान की ओर से उन पड़ोसी देशों से माफी मांगता हूं, जिन पर ईरान ने हमला किया। उन्होंने आगे बताया कि अंतरिम नेतृत्व परिषद ने फैसला किया है कि अब पड़ोसी देशों पर कोई हमला या मिसाइल दागी नहीं जाएगी, सिवाय इसके कि ईरान पर हमला उन्हीं देशों से हो।

बगाई ने अमेरिका पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि वाशिंगटन ईरान के तेल संसाधनों को निशाना बना रहा है तथा देश को कमजोर कर संभावित रूप से खंडित करने की कोशिश कर रहा है। उनका उद्देश्य ईरान की स्थिरता को कमजोर करना है। यह बयान ऐसे समय आया है जब पश्चिम एशिया में संघर्ष अपने दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है और खाड़ी क्षेत्र तथा आसपास मिसाइल-ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी है। ईरान बार-बार कह चुका है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयां विरोधियों के हमलों के जवाब में प्रतिशोधात्मक हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

