गाजा में तबाही के लिए AI का इस्तेमाल कर रहा था इजरायल, माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दी सेवा

रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल गाजा में तबाही मचाने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई का इस्तेमाल कर रहा था। इसे देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने इजरायली सेना की यूनिट के लिए अपनी सेवा रोक दी है।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 08:58 AM
माइक्रोसॉफ्ट ने इजरायली सेना की एक यूनिट को अपनी कुछ सेवाएं देनी बंद कर दी हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने दावा किया है कि इजरायली सेना उसकी क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल गाजा में फिलिस्तीनियों के सर्विलांस के लिए कर कहा था। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि इजरायल गाजा में कई बार हमले करने के लिए उसकी तकनीक का इस्तेमाल करता है ऐसे में इन सेवाओं पर रोक लगा देना जरूरी है।

असोसिएट प्रेस और द गार्जियन की रिपोर्ट में बताया गया था कि कैसे इजरायली सेना गाजा में युद्ध और वेस्ट बैंक में कब्जा करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के Azure प्लैटफॉर्म का इस्तेमाल करती है। माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ ने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि सेवाओं के नियमों का पालन के करने के लिए ही यह कदम उठाया गया है।

एपी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि माइक्रोसॉफ्ट डेटा के मुताबिक इजरायल गीगाबाइट्स में स्टोरेज का इस्तेमाल कर रहा था। इसके अलावा लैंग्वेज ट्रांसलेशनके लिए भी वह एआई सेवा का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा Azure के जरिए वह सारी जानकारियों को इकट्ठा करता है। इसे ट्रांसलेट किया जाता है। यहां तक कि फोन कॉल और टेक्स्ट मेसेज को भी सर्विलांस पर रखा गया है।

इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह इजरायल को वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करने देंगे। दरअसल इजराइल के अधिकारी कुछ वक्त से कह रहे हैं कि उनकी सरकार वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने के कदम उठा सकती है, इस संबंध में पूछे जाने पर ट्रंप ने यह बात कही।

उन्होंने गुरुवार को एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा, ‘‘मैं इजराइल को वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा करने की इजाजत नहीं दूंगा। ऐसा नहीं होगा।’’ हाल के वक्त में अमेरिका के प्रमुख सहयोगी देशों ब्रिटेन, कनाडा आदि ने फलस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया है और इसी के बीच इजराइल का वेस्ट बैंक पर कब्जे की संभावना की बात सामने आई है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है और वह कब्जे की इजाजत नहीं देंगे।

