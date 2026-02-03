ईरान की राजधानी तेहरान में लगी भीषण आग, दूर-दूर तक दिख रही हैं लपटें

संक्षेप: तेहरान आपातकालीन सेवाओं के ऑपरेशन कमांडर मोहम्मद बेहनिया ने बताया कि अब तक आग से किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है और कोई हताहत नहीं हुआ है। सरकारी मीडिया और रिपोर्ट्स के अनुसार, यह आग जन्नत आबाद इलाके के एक व्यस्त बाजार में लगी, जहां दुकानें और छोटे-छोटे स्टॉल भरे हुए हैं।

ईरान की राजधानी तेहरान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। खबरों के मुताबिक, मंगलवार को तेहरान के पश्चिमी इलाके जन्नत आबाद (Jannat Abad) में स्थित एक बाजार में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। आग की सूचना मिलते ही तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। मौके पर दमकल की कई टीमें पहुंची हुई हैं और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही हैं।

तेहरान आपातकालीन सेवाओं के ऑपरेशन कमांडर मोहम्मद बेहनिया ने बताया कि अब तक आग से किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है और कोई हताहत नहीं हुआ है। सरकारी मीडिया और रिपोर्ट्स के अनुसार, यह आग जन्नत आबाद इलाके के एक व्यस्त बाजार में लगी, जहां दुकानें और छोटे-छोटे स्टॉल भरे हुए हैं। आग इतनी भीषण है कि इसकी लपटें और उठता हुआ घना काला धुआं शहर के कई हिस्सों से साफ दिखाई दे रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, पश्चिमी तेहरान के जनत आबाद शोमाली इलाके में स्थित एक शॉपिंग सेंटर (बाजार जनत) में सुबह करीब 10 बजे आग लग गई। यह बाजार लगभग 2000 वर्ग मीटर में फैला हुआ था और उस समय खुला था, जिसमें विक्रेता और ग्राहक भरे हुए थे। परिसर में तेजी से फैलते घने धुएं और आग की लपटों की सूचना मिलते ही आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गईं।

दमकलकर्मियों के पहुंचने पर उन्होंने पाया कि आग पहले ही काफी फैल चुकी थी। सरकारी मीडिया ने बताया कि ईरानी राजधानी के पश्चिम में एक शॉपिंग सेंटर में भीषण आग लग गई है और आग बुझाने के लिए दमकल टीमें मौके पर मौजूद हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों में आसपास के आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों के ऊपर काले धुएं के ऊंचे-ऊंचे बादल उठते हुए दिख रहे हैं। तेहरान की आपातकालीन सेवाओं ने कहा कि आग पर काबू पाने के लिए कई दिशाओं से अग्निशमन दल तैनात किए गए थे। एक बयान में अधिकारियों ने कहा कि दमकलकर्मी तेहरान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित इस बाजार में कई दिशाओं से आग पर काबू पाने का अभियान चला रहे हैं।