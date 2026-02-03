Hindustan Hindi News
ईरान की राजधानी तेहरान में लगी भीषण आग, दूर-दूर तक दिख रही हैं लपटें

Feb 03, 2026 06:05 pm ISTDevendra Kasyap
ईरान की राजधानी तेहरान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। खबरों के मुताबिक, मंगलवार को तेहरान के पश्चिमी इलाके जन्नत आबाद (Jannat Abad) में स्थित एक बाजार में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। आग की सूचना मिलते ही तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। मौके पर दमकल की कई टीमें पहुंची हुई हैं और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही हैं।

तेहरान आपातकालीन सेवाओं के ऑपरेशन कमांडर मोहम्मद बेहनिया ने बताया कि अब तक आग से किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है और कोई हताहत नहीं हुआ है। सरकारी मीडिया और रिपोर्ट्स के अनुसार, यह आग जन्नत आबाद इलाके के एक व्यस्त बाजार में लगी, जहां दुकानें और छोटे-छोटे स्टॉल भरे हुए हैं। आग इतनी भीषण है कि इसकी लपटें और उठता हुआ घना काला धुआं शहर के कई हिस्सों से साफ दिखाई दे रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, पश्चिमी तेहरान के जनत आबाद शोमाली इलाके में स्थित एक शॉपिंग सेंटर (बाजार जनत) में सुबह करीब 10 बजे आग लग गई। यह बाजार लगभग 2000 वर्ग मीटर में फैला हुआ था और उस समय खुला था, जिसमें विक्रेता और ग्राहक भरे हुए थे। परिसर में तेजी से फैलते घने धुएं और आग की लपटों की सूचना मिलते ही आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गईं।

दमकलकर्मियों के पहुंचने पर उन्होंने पाया कि आग पहले ही काफी फैल चुकी थी। सरकारी मीडिया ने बताया कि ईरानी राजधानी के पश्चिम में एक शॉपिंग सेंटर में भीषण आग लग गई है और आग बुझाने के लिए दमकल टीमें मौके पर मौजूद हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों में आसपास के आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों के ऊपर काले धुएं के ऊंचे-ऊंचे बादल उठते हुए दिख रहे हैं। तेहरान की आपातकालीन सेवाओं ने कहा कि आग पर काबू पाने के लिए कई दिशाओं से अग्निशमन दल तैनात किए गए थे। एक बयान में अधिकारियों ने कहा कि दमकलकर्मी तेहरान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित इस बाजार में कई दिशाओं से आग पर काबू पाने का अभियान चला रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि अभी तक इस घटना में घायलों या संभावित मौतों की संख्या के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है और अतिरिक्त जानकारी बाद में जारी की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि आग को आसपास की इमारतों और आवासीय क्षेत्रों में फैलने से रोकने पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
