शांति के लिए हमास का खात्मा जरूरी; इजरायली पीएम के साथ ट्रंप के मंत्री ने भी दिखाए तेवर

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो इजरायल में हैं। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान रुबियो ने गाजा में इजरायल के सैन्य अभियान के लिए वाशिंगटन के 'अटूट समर्थन' का वादा किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति के लिए हमास का खात्मा आवश्यक है। रुबियो ने यरुशलम में नेतन्याहू के साथ पत्रकारों से कहा कि गाजा के लोग बेहतर भविष्य के हकदार हैं, लेकिन यह तब तक संभव नहीं जब तक हमास का सफाया न हो। उन्होंने कहा कि इजरायल के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अमेरिका का पूर्ण समर्थन और प्रतिबद्धता रहेगी। रुबियो ने कहा कि हमास को सैन्य या शासकीय बल के रूप में बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जब तक हमास ऐसी शक्ति के रूप में खड़ा है जो शासन या सैन्य ताकत रखता है, तब तक शांति संभव नहीं है।

गौरतलब है कि यह यात्रा इजरायल द्वारा कतर के दोहा में हमास नेताओं पर हमले के कुछ दिनों बाद हुई। इस कार्रवाई ने युद्धविराम की कोशिशों को जटिल कर दिया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी का कारण बनी। ट्रंप ने कहा था कि वाशिंगटन को पहले से सूचना नहीं दी गई। ट्रंप की नाराजगी के बावजूद, रुबियो की नेतन्याहू से मुलाकात ने एकजुटता को दर्शाया। इजरायली पीएम ने कहा कि आपकी उपस्थिति यह स्पष्ट संदेश देती है कि अमेरिका इजरायल और आतंक के खिलाफ हमारे साथ खड़ा है।

नेतन्याहू ने कहा कि वे हमास नेताओं पर, चाहे वे कहीं भी हों, हमले की संभावना से इनकार नहीं करते। दोहा हमले पर रुबियो ने सीधा जवाब टाला और कहा कि अमेरिका आगे की स्थिति पर ध्यान दे रहा है और कतर की मध्यस्थता को प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि वाशिंगटन ईरान, जो हमास का प्रमुख समर्थक है, पर दबाव बनाए रखेगा जब तक कि वह अपना रवैया न बदले। रुबियो ने कुछ यूरोपीय देशों और कनाडा द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की आलोचना की, यह कहते हुए कि ऐसे कदम शांति प्रयासों को कमजोर करते हैं और हमास का हौसला बढ़ाते हैं।

इस बीच, इजरायल ने गाजा शहर में हमले जारी रखे, जिसे वह हमास का आखिरी गढ़ मानता है। सेना ने एक और ऊंची इमारत को खाली करने का आदेश दिया और रातभर हवाई हमले किए। शिफा अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार, इन हमलों में बच्चों समेत कम से कम 12 लोग मारे गए। स्थानीय निवासियों ने इसे 'एक और भयावह रात' बताया। इजरायल नागरिकों से दक्षिण की ओर जाने को कह रहा है और एक तटीय सड़क को सुरक्षित गलियारा घोषित किया है। फिर भी, भीड़ और संसाधनों की कमी के कारण कई परिवार गाजा शहर में फंस गए हैं।