सऊदी की राजधानी रियाद पर हूतियों का बड़ा हमला, दो भारतीयों समेत 11 लोग घायल
यमन के हूती लड़ाकों ने मंगलवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग अब्दुल्ला वित्तीय जिले में स्थित एक ऊंचे टावर को निशाना बनाया। इस हमले में कुल 11 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 भारतीय भी शामिल हैं।
ईरान समर्थित यमन के हूती लड़ाकों ने मंगलवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग अब्दुल्ला वित्तीय जिले में एक टावर पर हमला किया। इस हमले में कुल 11 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 भारतीय, 3 नेपाली, 2 सऊदी और 4 मिस्र के नागरिक शामिल हैं। सऊदी सिविल डिफेंस विभाग ने इसकी पुष्टि की और कहा कि यह एक आतंकवादी हमला था। अधिकारियों ने बताया कि घटना होते ही आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंचीं और घायलों की मदद की। लोगों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए गए।
सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के आधिकारिक प्रवक्ता ने भी हमले की पुष्टि की, और इस हमले को 'कायराना आतंकवादी हमला' बताया। प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि वित्तीय केंद्र के एक टावर को एक कायराना आतंकवादी हमले में निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी मौके पर जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, निशाना पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड (PIF) का टावर है। यह टावर सऊदी अरब के सबसे ऊंचे टावरों में से एक है और इसमें देश के सॉवरेन वेल्थ फंड का मुख्यालय स्थित है।
बता दें कि यह हमला एक हफ्ते से भी कम समय में रियाद के वित्तीय जिले पर किया गया दूसरा हमला है। पिछले हफ्ते गुरुवार को भी हूती लड़ाकों ने इसी वित्तीय जिले में एक टावर पर हमला किया था। उस हमले में टावर की कई मंजिलों और आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा था। खासकर PIF टावर को काफी क्षति हुई थी। अधिकारियों ने उस समय भी हमले की पुष्टि की थी।
वहीं, सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने इस घटना के बाद देश में रहने वाले भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे स्थानीय नियमों और कानूनों का सख्ती से पालन करें। दूतावास ने भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
बता दें कि यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब यमन के हूतियों ने आरोप लगाया है कि सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के विमानों ने सोमवार को यमन के अल-हुदैदाह प्रांत में हवाई हमले किए। इन हमलों में 17 मजदूर मारे गए और 11 घायल हो गए। हूती पक्ष का कहना है कि हमलों में संचार केंद्र, मजदूरों के रहने की जगह और एक मस्जिद को निशाना बनाया गया।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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