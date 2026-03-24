Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

खाड़ी में अलग-थलग पड़ा ईरान, लेबनान ने राजदूत को निकाला; बना तीसरा देश

Mar 24, 2026 10:41 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share

मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच संबंधों के तेजी से बिगड़ने के स्पष्ट संकेत में लेबनान ने ईरान के राजदूत-निर्देशित मोहम्मद रेजा शीबानी को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है और उन्हें 29 मार्च तक देश छोड़ने का आदेश दे दिया है।

खाड़ी में अलग-थलग पड़ा ईरान, लेबनान ने राजदूत को निकाला; बना तीसरा देश

मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच संबंधों के तेजी से बिगड़ने के स्पष्ट संकेत में लेबनान ने ईरान के राजदूत-निर्देशित मोहम्मद रेजा शीबानी को 'पर्सोना नॉन ग्राटा' घोषित कर दिया है और उन्हें 29 मार्च तक देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि विदेश मंत्री यूसुफ रागी ने ईरान के प्रभारी दूत तौफीक समादी खोशखो को तलब कर इस फैसले की औपचारिक सूचना दी। साथ ही, लेबनान ने ईरान द्वारा राजनयिक मानदंडों और दोनों देशों के बीच स्थापित प्रथाओं के उल्लंघन का हवाला देते हुए अपने राजदूत को परामर्श के लिए तेहरान वापस बुला लिया है।

यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब इजरायल, ईरान और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच झड़पों ने लेबनान को गंभीर अस्थिरता की स्थिति में धकेल दिया है। लेबनानी अधिकारियों का आरोप है कि हिजबुल्लाह और ईरान के समर्थन से चल रहे नेटवर्क देश को 'पतन' की ओर ले जा रहे हैं। लेबनान का यह फैसला अलग-थलग नहीं है। हाल ही में खाड़ी क्षेत्र के कई देशों ने ईरानी राजनयिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। कतर ने अपने रास लाफान गैस संयंत्र पर हमले के बाद कई ईरानी सैन्य और सुरक्षा अटैचियों को निष्कासित कर दिया, जबकि सऊदी अरब ने अपने क्षेत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद पांच ईरानी राजनयिकों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया।

ये भी पढ़ें:ईरान युद्ध में सऊदी अरब खेल रहा बड़ा गेम? ट्रंप से क्यों जंग जारी रखने की मनुहार

लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन ने हिजबुल्लाह पर देश को 'पतन' की ओर धकेलने की साजिश रचने का सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिसने भी ये मिसाइलें दागीं, उसका मकसद लेबनानी राज्य का पतन करना, उसे आक्रामकता और अराजकता में झोंकना था... यह सब ईरानी शासन की साजिशों के तहत किया गया। 2 मार्च को हिजबुल्लाह द्वारा इजरायल की ओर रॉकेट दागे जाने के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया था, जिसमें हिजबुल्लाह ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने का दावा किया था। इसके जवाब में इजरायल ने लेबनान में बड़े पैमाने पर हमले किए, जिनमें 1000 से अधिक लोग मारे गए और दस लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। इजरायली सैनिक अभी भी दक्षिणी लेबनान में तैनात हैं।

ये भी पढ़ें:ईरान संकट पर सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, राहुल नहीं लेंगे हिस्सा; जानें- क्यों

प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने आरोप लगाया कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) लेबनान में हिजबुल्लाह के सैन्य अभियानों का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन और संचालन कर रहा है। उन्होंने साइप्रस में ब्रिटिश अड्डे पर हुए ड्रोन हमले का जिक्र करते हुए कहा कि यह हमला भी आईआरजीसी द्वारा ही अंजाम दिया गया, जो लेबनान में मौजूद है और सैन्य अभियान चला रहा है। इसके बाद लेबनान सरकार ने हिजबुल्लाह की सैन्य और सुरक्षा गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया और देश में सक्रिय आईआरजीसी सदस्यों की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए।

इधर, इजरायल ने लेबनान के इस कदम का स्वागत किया है। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने एक्स पर लिखा कि यह लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन करने, हिजबुल्लाह के जरिए अप्रत्यक्ष कब्जा करने और उसे युद्ध में घसीटने के लिए जिम्मेदार राज्य के खिलाफ एक न्यायसंगत और आवश्यक कदम है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

iran israel war iran america war

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।