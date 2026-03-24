खाड़ी में अलग-थलग पड़ा ईरान, लेबनान ने राजदूत को निकाला; बना तीसरा देश

मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच संबंधों के तेजी से बिगड़ने के स्पष्ट संकेत में लेबनान ने ईरान के राजदूत-निर्देशित मोहम्मद रेजा शीबानी को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है और उन्हें 29 मार्च तक देश छोड़ने का आदेश दे दिया है।

मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच संबंधों के तेजी से बिगड़ने के स्पष्ट संकेत में लेबनान ने ईरान के राजदूत-निर्देशित मोहम्मद रेजा शीबानी को 'पर्सोना नॉन ग्राटा' घोषित कर दिया है और उन्हें 29 मार्च तक देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि विदेश मंत्री यूसुफ रागी ने ईरान के प्रभारी दूत तौफीक समादी खोशखो को तलब कर इस फैसले की औपचारिक सूचना दी। साथ ही, लेबनान ने ईरान द्वारा राजनयिक मानदंडों और दोनों देशों के बीच स्थापित प्रथाओं के उल्लंघन का हवाला देते हुए अपने राजदूत को परामर्श के लिए तेहरान वापस बुला लिया है।

यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब इजरायल, ईरान और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच झड़पों ने लेबनान को गंभीर अस्थिरता की स्थिति में धकेल दिया है। लेबनानी अधिकारियों का आरोप है कि हिजबुल्लाह और ईरान के समर्थन से चल रहे नेटवर्क देश को 'पतन' की ओर ले जा रहे हैं। लेबनान का यह फैसला अलग-थलग नहीं है। हाल ही में खाड़ी क्षेत्र के कई देशों ने ईरानी राजनयिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। कतर ने अपने रास लाफान गैस संयंत्र पर हमले के बाद कई ईरानी सैन्य और सुरक्षा अटैचियों को निष्कासित कर दिया, जबकि सऊदी अरब ने अपने क्षेत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद पांच ईरानी राजनयिकों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया।

लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन ने हिजबुल्लाह पर देश को 'पतन' की ओर धकेलने की साजिश रचने का सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिसने भी ये मिसाइलें दागीं, उसका मकसद लेबनानी राज्य का पतन करना, उसे आक्रामकता और अराजकता में झोंकना था... यह सब ईरानी शासन की साजिशों के तहत किया गया। 2 मार्च को हिजबुल्लाह द्वारा इजरायल की ओर रॉकेट दागे जाने के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया था, जिसमें हिजबुल्लाह ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने का दावा किया था। इसके जवाब में इजरायल ने लेबनान में बड़े पैमाने पर हमले किए, जिनमें 1000 से अधिक लोग मारे गए और दस लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। इजरायली सैनिक अभी भी दक्षिणी लेबनान में तैनात हैं।

प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने आरोप लगाया कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) लेबनान में हिजबुल्लाह के सैन्य अभियानों का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन और संचालन कर रहा है। उन्होंने साइप्रस में ब्रिटिश अड्डे पर हुए ड्रोन हमले का जिक्र करते हुए कहा कि यह हमला भी आईआरजीसी द्वारा ही अंजाम दिया गया, जो लेबनान में मौजूद है और सैन्य अभियान चला रहा है। इसके बाद लेबनान सरकार ने हिजबुल्लाह की सैन्य और सुरक्षा गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया और देश में सक्रिय आईआरजीसी सदस्यों की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए।