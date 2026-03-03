लेबनानी सेना इजरायल बॉर्डर से पीछे हटी, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अगला प्लान क्या?

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच लेबनानी सेना इजरायल बॉर्डर से पीछे हट गई है। लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी नेशनल न्यूज एजेंसी के अनुसार, सेना ने इन उन्नत पदों को खाली कर दिया है और सैनिकों को अन्य सुरक्षित स्थानों पर तैनात किया है।

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच लेबनानी सेना इजरायल बॉर्डर से पीछे हट गई है। लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी नेशनल न्यूज एजेंसी (NNA) के अनुसार, सेना ने इन उन्नत पदों को खाली कर दिया है और सैनिकों को अन्य सुरक्षित स्थानों पर तैनात किया है। यह कदम हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच उठाया गया है, जिसमें इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में घुसपैठ और आगे बढ़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इजरायल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने स्पष्ट किया कि आईडीएफ को अतिरिक्त रणनीतिक ठिकानों पर कब्जा करने और सीमावर्ती इजरायली समुदायों पर हमलों को रोकने के लिए अधिकृत किया गया है। हाल के घटनाक्रमों में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर रॉकेट और ड्रोन हमले किए, जिसके जवाब में इजरायल ने बेरूत सहित लेबनान में बड़े पैमाने पर हवाई और जमीनी कार्रवाई की। यह स्थिति ईरान-अमेरिका-इजरायल तनाव के व्यापक संदर्भ में और गंभीर हो गई है, जहां लेबनानी सरकार ने हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है और युद्ध-शांति का फैसला पूरी तरह राज्य के हाथ में होने की बात दोहराई है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब इजरायली सेना ने आज घोषणा की कि उसके सैनिक हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए दक्षिणी लेबनान में सक्रिय हैं। इजरायल के स्थानीय मीडिया के अनुसार, इजरायली सेना ने लेबनान से दागे गए एक रॉकेट को रोकने के बाद सोमवार तड़के लेबनान भर में हवाई हमले किए। इजरायल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने कहा कि उनकी सेना को लेबनान में और गहराई तक अतिरिक्त ठिकानों पर आगे बढ़ने तथा उन्हें नियंत्रित करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि इजरायल रक्षा बलों (IDF) द्वारा दक्षिणी लेबनान में आगे बढ़ने का यह कदम इजरायली समुदायों पर सीधी गोलीबारी को रोकने और उत्तरी इजरायल के निवासियों के लिए सुरक्षा की अतिरिक्त परत बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

काट्ज ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मैंने आईडीएफ को लेबनान में अतिरिक्त महत्वपूर्ण भूभाग पर आगे बढ़ने, कब्जा करने और वहां से सीमावर्ती समुदायों की रक्षा करने के लिए अधिकृत किया है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि इजरायली रक्षा सेना लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। यह आतंकवादी संगठन इजरायल की ओर की गई गोलीबारी की भारी कीमत चुका रहा है और आगे भी चुकाएगा।

बता दें कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई की हत्या के जवाब में हिजबुल्लाह ने सोमवार तड़के उत्तरी इजरायल पर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार, इस समूह ने रात भर और मंगलवार सुबह भी कई रॉकेट और ड्रोन दागे।हिजबुल्लाह लेबनान स्थित एक शिया इस्लामी राजनीतिक दल और उग्रवादी संगठन है, जिसे व्यापक रूप से ईरान का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण प्रॉक्सी माना जाता है। इजरायल ने सोमवार को कहा कि हिजबुल्लाह की खुफिया शाखा का प्रमुख रात भर चले हमलों में मारा गया। बेरूत ने कहा कि वह इस आतंकवादी समूह की सैन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाएगा। ईरान समर्थित संगठन द्वारा इजरायल पर रॉकेट और ड्रोन दागने के कुछ घंटों बाद बड़े पैमाने पर जवाबी हमले हुए।

लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी और टाइम्स ऑफ इजरायल के अनुसार, दक्षिणी बेरूत में रात भर चले हमलों में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के अल-कुद्स ब्रिगेड के वरिष्ठ कमांडर अधम अल-ओथमान (41) की मौत हो गई। इजरायल ने सोमवार को कहा था कि हिजबुल्लाह की खुफिया शाखा के प्रमुख हुसैन मकलेड बेरूत पर रात भर चले हमलों में मारे गए। इजरायली सेना ने कहा कि मकलेड विभिन्न खुफिया जानकारी जुटाने वाले उपकरणों का उपयोग करके खुफिया तस्वीर बनाने के लिए जिम्मेदार था, ताकि हिजबुल्लाह को आईडीएफ सैनिकों और इजरायल राज्य के बारे में खुफिया आकलन प्रदान किया जा सके।

सोमवार को लेबनान के राष्ट्रपति जनरल जोसेफ औन ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों को निशाना बनाकर इजरायल द्वारा किए गए हमलों की निंदा की। कतर न्यूज एजेंसी (QNA) की रिपोर्ट में राष्ट्रपति कार्यालय के बयान का हवाला देते हुए औन ने कहा कि सोमवार तड़के लेबनानी क्षेत्र से रॉकेट प्रक्षेपण क्षेत्र में खतरनाक सैन्य टकरावों से लेबनान को दूर रखने के लिए राज्य द्वारा किए गए सभी प्रयासों को निशाना बनाता है। उन्होंने जोर दिया कि लेबनानी राज्य ने क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के देश पर पड़ने वाले परिणामों के बारे में बार-बार चेतावनी दी है और राष्ट्रीय हित द्वारा निर्देशित विवेकपूर्ण तथा जिम्मेदार कार्रवाई का आह्वान किया है।