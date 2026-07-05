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खामेनेई के जनाजे में दिखे तीन बेटे, युद्ध के बाद पहली बार आए नजर; कहां हैं सुप्रीम लीडर मोजतबा?

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, तेहरान
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ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में लाखों लोग उमड़ पड़े हैं। इस दौरान एक भावुक तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। खामेनेई के तीन बेटे युद्ध के बाद पहली बार पिता के ताबूत के पीछे एक साथ नजर आए।

खामेनेई के जनाजे में दिखे तीन बेटे, युद्ध के बाद पहली बार आए नजर; कहां हैं सुप्रीम लीडर मोजतबा?

ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में लाखों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। इस दौरान एक भावुक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा है। तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मोसल्ला में आयोजित प्रार्थना सभा में खामेनेई के तीन बेटे ( मसूद खामेनेई, मेसम खामेनेई और मुस्तफा खामेनेई) पिता के ताबूत के पीछे खड़े नजर आए। अमेरिका और इजरायल के हमलों में खामेनेई की हत्या के बाद यह तीनों भाई पहली बार सार्वजनिक रूप से एक साथ दिखे। हालांकि, खामेनेई के दूसरे नंबर के बेटे और वर्तमान सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई इस प्रार्थना सभा में शामिल नहीं हुए। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित तस्वीरों में मसूद खामेनेई भावुक दिखे और आंसू पोंछते हुए देखा गया।

तस्वीरों में अली खामेनेई का ताबूत ईरानी झंडे में लिपटा दिखा, जिसके ऊपर काली पगड़ी रखी गई थी। इसे फरवरी में इजरायली हमलों में मारे गए चार अन्य परिवार सदस्यों के ताबूतों के साथ रखा गया था, जिनमें खामेनेई की नाबालिग पोती भी शामिल थी। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) के कमांडर-इन-चीफ अहमद वाहिदी भी नमाज-ए-जनाजा में शामिल हुए। ईरानी अधिकारियों का अनुमान है कि पूरे देश में चल रहे शोक समारोहों में एक करोड़ से अधिक लोग शामिल होंगे।

मोजतबा की गैरमौजूदगी बढ़ा रही चिंता

हालांकि मोजतबा खामेनेई की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बन गई है। मार्च में पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने सुप्रीम लीडर का पद संभाला था, लेकिन उसके बाद से वे किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखे और न ही कोई बयान जारी किया है। अंतिम संस्कार तैयारी समिति के प्रमुख अली अकबर पौरजमशीदियन ने पिछले सप्ताह कहा था कि सर्वोच्च नेता की उपस्थिति का फैसला उनके कार्यालय द्वारा ही लिया जाएगा। गौरतलब है कि फरवरी के हमले में मोजतबा गंभीर रूप से घायल हुए थे। उनके करीबियों के हवाले से रॉयटर्स ने बताया कि उनके पैरों को नुकसान पहुंचा है और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, आईआरजीसी के अधिकारियों ने इजरायली खुफिया एजेंसियों द्वारा संभावित खतरे के चलते उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहने की सलाह दी है।

एक सप्ताह का राष्ट्रीय शोक, 9 जुलाई को मशहद में दफन

बता दें कि ईरान ने अली खामेनेई के लिए सात दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। 1989 से फरवरी 2026 तक देश का नेतृत्व करने वाले 86 वर्षीय खामेनेई की मौत फरवरी में इजरायली हवाई हमले में हुई थी। शनिवार को उनके ताबूत को कांच के नीचे सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा गया। सोमवार को इसे तेहरान की सड़कों पर ले जाया जाएगा। शोक सभाएं देश के पांच शहरों में आयोजित की जा रही हैं और ताबूत को इराक के प्रमुख शिया तीर्थ स्थलों पर भी ले जाने की योजना है। शोक कार्यक्रम 9 जुलाई को मशहद स्थित इमाम रजा तीर्थ में अंतिम दफन के साथ समाप्त होगा।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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