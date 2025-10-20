Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Khamenei rejects Trump offer of talks denies US dismantling Iran nuclear weapons
ईरान के परमाणु ठिकाने सपने में उड़ाए... डोनाल्ड ट्रंप के दावे की खामेनेई ने धुआं-धुआं कर दिया

ईरान के परमाणु ठिकाने सपने में उड़ाए... डोनाल्ड ट्रंप के दावे की खामेनेई ने धुआं-धुआं कर दिया

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि गाजा में हमास के साथ युद्धविराम के बाद वाशिंगटन, इजरायल और तेहरान के बीच 'शांति समझौता' होना बहुत अच्छा होगा।

Mon, 20 Oct 2025 08:33 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ईरान के सप्रीम नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु केंद्रों पर बमबारी करके उन्हें नष्ट कर दिया है। उन्होंने इसे महज एक सपना करार दिया। खामेनेई ने सोमवार को ट्रंप द्वारा नई वार्ता की पेशकश को ठुकरा दिया। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अमेरिका का राष्ट्रपति दावा करता है कि उसने ईरान के परमाणु ठिकाने को बमबारी से तबाह कर दिया। बढ़िया है, लेकिन यह तो सिर्फ आपके सपनों की बात है।

सरकारी मीडिया के हवाले से खामेनेई ने कहा कि ट्रंप खुद को सौदा करने वाला बताते हैं, लेकिन अगर कोई समझौता जबरन थोपा जाए और इसका नतीजा पहले से तय हो, तो यह सौदा नहीं, बल्कि दबाव और धमकी है। दरअसल, पिछले सप्ताह ट्रंप ने इजरायली संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि गाजा में हमास के साथ युद्धविराम के बाद वाशिंगटन, इजरायल और तेहरान के बीच 'शांति समझौता' होना बहुत अच्छा होगा। खामेनेई ने आगे जोर देकर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति गर्व से दावा करते हैं कि उन्होंने ईरान पर बमबारी की और उसके परमाणु कार्यक्रम को नेस्तनाबूद कर दिया। शानदार, सपने देखते रहो!

उन्होंने आगे कहा कि ईरान के पास परमाणु सुविधाएं हैं या नहीं, इससे अमेरिका को क्या मतलब? यह हस्तक्षेप अनुचित, गलत और जबरदस्ती वाला है। बता दें कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता के पांच चरण जून में 12 दिनों के हवाई संघर्ष के साथ समाप्त हो गए थे, जिसमें इजरायल और अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थलों पर हमले किए।

गौरतलब है कि पश्चिमी देश ईरान पर यूरेनियम संवर्धन के माध्यम से गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित करने का आरोप लगाते हैं और चाहते हैं कि ईरान ऐसी कार्रवाइयां रोके। तेहरान ने इसे हथियार कार्यक्रम से जोड़ने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया है कि यह पूरी तरह शांतिपूर्ण ऊर्जा जरूरतों के लिए है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।