ईरान के परमाणु ठिकाने सपने में उड़ाए... डोनाल्ड ट्रंप के दावे की खामेनेई ने धुआं-धुआं कर दिया

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि गाजा में हमास के साथ युद्धविराम के बाद वाशिंगटन, इजरायल और तेहरान के बीच 'शांति समझौता' होना बहुत अच्छा होगा।

ईरान के सप्रीम नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु केंद्रों पर बमबारी करके उन्हें नष्ट कर दिया है। उन्होंने इसे महज एक सपना करार दिया। खामेनेई ने सोमवार को ट्रंप द्वारा नई वार्ता की पेशकश को ठुकरा दिया। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अमेरिका का राष्ट्रपति दावा करता है कि उसने ईरान के परमाणु ठिकाने को बमबारी से तबाह कर दिया। बढ़िया है, लेकिन यह तो सिर्फ आपके सपनों की बात है।

सरकारी मीडिया के हवाले से खामेनेई ने कहा कि ट्रंप खुद को सौदा करने वाला बताते हैं, लेकिन अगर कोई समझौता जबरन थोपा जाए और इसका नतीजा पहले से तय हो, तो यह सौदा नहीं, बल्कि दबाव और धमकी है। दरअसल, पिछले सप्ताह ट्रंप ने इजरायली संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि गाजा में हमास के साथ युद्धविराम के बाद वाशिंगटन, इजरायल और तेहरान के बीच 'शांति समझौता' होना बहुत अच्छा होगा। खामेनेई ने आगे जोर देकर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति गर्व से दावा करते हैं कि उन्होंने ईरान पर बमबारी की और उसके परमाणु कार्यक्रम को नेस्तनाबूद कर दिया। शानदार, सपने देखते रहो!

उन्होंने आगे कहा कि ईरान के पास परमाणु सुविधाएं हैं या नहीं, इससे अमेरिका को क्या मतलब? यह हस्तक्षेप अनुचित, गलत और जबरदस्ती वाला है। बता दें कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता के पांच चरण जून में 12 दिनों के हवाई संघर्ष के साथ समाप्त हो गए थे, जिसमें इजरायल और अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थलों पर हमले किए।