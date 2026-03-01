मासूम बच्चे की शहादत की इच्छा पर खामेनेई का दिल छू लेने वाला जवाब, आपको जानना चाहिए
ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है। इस क्लिप में एक छोटा बच्चा शहीद होने की इच्छा जताता है, लेकिन खामेनेई उसे प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि पहले बड़ा हो जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो और वैज्ञानिक बनकर इस्लाम की सेवा करो। इस दौरान वे बच्चे को सलाह देते हैं कि जीवन को पूरा जियो और बुढ़ापे में ही शहादत के बारे में सोचना चाहिए।
खामेनेई आगे कहते हैं कि इंसान को एक पूर्ण जीवन जीना चाहिए, ज्ञान हासिल करना चाहिए और बुढ़ापे में आकर ही किसी उद्देश्य के लिए शहीद होने के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि इस वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ये भी जानकारी नहीं मिल पाई है कि यह वीडियो कब और किस जगह इसकी रिकॉर्डिंग हुई थी।
फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खामेनेई की मौत के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। कई यूजर्स इस संदेश की विडंबना या भावनात्मक गहराई पर टिप्पणी कर रहे हैं। कुछ इसे 'विचारशील सलाह' का पल मान रहे हैं, जबकि अन्य इसे बच्चों में वैचारिक शिक्षा का उदाहरण बता रहे हैं। वहीं कुछ यूजर्स का मानना है कि 'वैज्ञानिक बनने' का जिक्र ईरान के परमाणु कार्यक्रम की ओर एक अप्रत्यक्ष इशारा था।
अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत
शनिवार को तेहरान में उनके कार्यालय और परिसर पर अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हवाई हमले में 86 वर्ष की उम्र में उनकी मौत हो गई। इस भारी बमबारी वाले अभियान में रक्षा मंत्री और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर सहित कई वरिष्ठ ईरानी अधिकारी भी मारे गए। इजरायल के चैनल 12 ने बताया कि तेहरान स्थित परिसर से शव बरामद होने के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उनकी तस्वीर दिखाई गई थी। खामेनेई ने 1989 से 2026 तक ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में कार्य किया। ईरान ने 40 दिनों का सार्वजनिक शोक घोषित किया है।
आईआरजीसी ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ 'कठोर और निर्णायक' जवाबी कार्रवाई की कसम खाई है, जिसके चलते मध्य पूर्व में मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं। वरिष्ठ धर्मगुरु अलीरेजा अराफी सहित एक अंतरिम नेतृत्व परिषद को स्थायी उत्तराधिकारी चुने जाने तक जिम्मेदारी सौंपी गई है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
