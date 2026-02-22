हमास का नया चेहरा कौन? खालिद मेशाल और खलील अल हय्या पर अंतिम मुहर जल्द

हमास अब अपने नए नेता के चयन के अंतिम चरण में पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, हमास के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि आंतरिक चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख के पद के लिए मुख्य मुकाबला खालिद मेशाल और खलील अल-हय्या के बीच है।

हमास का नया प्रमुख कौन बनेगा, इसकी चर्चा इन दिनों जोरों पर है। खबर है कि हमास अब अपने नए नेता के चयन के अंतिम चरण में पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, हमास के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि आंतरिक चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख (समूह के सर्वोच्च नेता) के पद के लिए मुख्य मुकाबला खालिद मेशाल और खलील अल-हय्या के बीच है। एएफपी के अनुसार, फिलिस्तीनी इस्लामी आंदोलन अब नए नेता के चुनाव के अंतिम दौर में पहुंच गया है, जिसमें दो प्रमुख उम्मीदवार इस पद के लिए मुकाबला कर रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि हमास ने हाल ही में एक नई शूरा परिषद का गठन पूरा कर लिया है, जो मुख्य रूप से धार्मिक विद्वानों वाली सलाहकार संस्था है, साथ ही एक नए राजनीतिक ब्यूरो का भी गठन किया गया है।

दरअसल, 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजरायल पर किए गए हमले के बाद गाजा में शुरू हुए युद्ध के दौरान इजरायली सेना ने आंदोलन के कई नेताओं को मार गिराया है, जिनमें दो पूर्व प्रमुख भी शामिल हैं। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि हमास ने अपने तीनों क्षेत्रों में आंतरिक चुनाव पूरे कर लिए हैं और अब राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख के चयन के अंतिम चरण में है। उन्होंने आगे कहा कि नेतृत्व की दौड़ अब खालिद मेशाल और खलील अल-हय्या के बीच सिमट गई है।

हमास के एक अन्य सूत्र ने भी इसकी पुष्टि की। बता दें कि परिषद के सदस्यों का चुनाव हर चार साल में हमास की तीन शाखाओं ( गाजा पट्टी, कब्जे वाले वेस्ट बैंक और आंदोलन के बाहरी नेतृत्व ) के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। इजरायली जेलों में बंद हमास के कैदी भी मतदान करने के हकदार हैं। इसके बाद परिषद राजनीतिक ब्यूरो का चुनाव करती है, जो आगे चलकर आंदोलन के प्रमुख का चयन करता है।

हमास के एक तीसरे सूत्र ने कहा कि नया नेता केवल 'एक वर्ष... एक संक्रमणकालीन अवधि' के लिए काम करेगा। सूत्र ने बताया कि हमास के हजारों सदस्यों ने परिषद और राजनीतिक ब्यूरो के चयन के लिए मतदान किया, हालांकि मतदान की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी गई। सूत्र ने कहा कि इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य आंतरिक वैधता को नवीनीकृत करना और नेतृत्व के खाली पदों को भरना था।