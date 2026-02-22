हमास का नया चेहरा कौन? खालिद मेशाल और खलील अल हय्या पर अंतिम मुहर जल्द
हमास अब अपने नए नेता के चयन के अंतिम चरण में पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, हमास के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि आंतरिक चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख के पद के लिए मुख्य मुकाबला खालिद मेशाल और खलील अल-हय्या के बीच है।
हमास का नया प्रमुख कौन बनेगा, इसकी चर्चा इन दिनों जोरों पर है। खबर है कि हमास अब अपने नए नेता के चयन के अंतिम चरण में पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, हमास के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि आंतरिक चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख (समूह के सर्वोच्च नेता) के पद के लिए मुख्य मुकाबला खालिद मेशाल और खलील अल-हय्या के बीच है। एएफपी के अनुसार, फिलिस्तीनी इस्लामी आंदोलन अब नए नेता के चुनाव के अंतिम दौर में पहुंच गया है, जिसमें दो प्रमुख उम्मीदवार इस पद के लिए मुकाबला कर रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि हमास ने हाल ही में एक नई शूरा परिषद का गठन पूरा कर लिया है, जो मुख्य रूप से धार्मिक विद्वानों वाली सलाहकार संस्था है, साथ ही एक नए राजनीतिक ब्यूरो का भी गठन किया गया है।
दरअसल, 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजरायल पर किए गए हमले के बाद गाजा में शुरू हुए युद्ध के दौरान इजरायली सेना ने आंदोलन के कई नेताओं को मार गिराया है, जिनमें दो पूर्व प्रमुख भी शामिल हैं। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि हमास ने अपने तीनों क्षेत्रों में आंतरिक चुनाव पूरे कर लिए हैं और अब राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख के चयन के अंतिम चरण में है। उन्होंने आगे कहा कि नेतृत्व की दौड़ अब खालिद मेशाल और खलील अल-हय्या के बीच सिमट गई है।
हमास के एक अन्य सूत्र ने भी इसकी पुष्टि की। बता दें कि परिषद के सदस्यों का चुनाव हर चार साल में हमास की तीन शाखाओं ( गाजा पट्टी, कब्जे वाले वेस्ट बैंक और आंदोलन के बाहरी नेतृत्व ) के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। इजरायली जेलों में बंद हमास के कैदी भी मतदान करने के हकदार हैं। इसके बाद परिषद राजनीतिक ब्यूरो का चुनाव करती है, जो आगे चलकर आंदोलन के प्रमुख का चयन करता है।
हमास के एक तीसरे सूत्र ने कहा कि नया नेता केवल 'एक वर्ष... एक संक्रमणकालीन अवधि' के लिए काम करेगा। सूत्र ने बताया कि हमास के हजारों सदस्यों ने परिषद और राजनीतिक ब्यूरो के चयन के लिए मतदान किया, हालांकि मतदान की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी गई। सूत्र ने कहा कि इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य आंतरिक वैधता को नवीनीकृत करना और नेतृत्व के खाली पदों को भरना था।
अमेरिका स्थित गैर-सरकारी संगठन काउंटर एक्सट्रीमिज्म प्रोजेक्ट (CEP) के अनुसार, गाजा के मूल निवासी और हमास के युद्धविराम वार्ताओं में मुख्य वार्ताकार 65 वर्षीय हय्या कम से कम 2006 से वरिष्ठ पदों पर हैं। मेशाल ने 2004 से 2017 तक राजनीतिक ब्यूरो का नेतृत्व किया। हालांकि वे कभी गाजा में नहीं रहे। उनका जन्म 1956 में वेस्ट बैंक में हुआ था। उन्होंने कुवैत में हमास जॉइन किया और बाद में जॉर्डन, सीरिया तथा कतर में रहे। सीईपी के अनुसार, उन्होंने हमास के राजनीतिक-सैन्य संकर संगठन के रूप में विकसित होने की देखरेख की। वह वर्तमान में आंदोलन के प्रवासी कार्यालय के प्रमुख हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
