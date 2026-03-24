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फर्जी खबर है, अमेरिका संग बातचीत पर बोला ईरान; इजरायल पर कर दी मिसाइलों की बारिश

Mar 24, 2026 12:23 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं शुरू हुई है और ये सब फर्जी खबरें हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान बातचीत के लिए तैयार हो गया है। वहीं ईरान ने इजरायल पर मिसाइलों की बारिश की है।

फर्जी खबर है, अमेरिका संग बातचीत पर बोला ईरान; इजरायल पर कर दी मिसाइलों की बारिश

अमेरिका-इजरायल के साथ जारी युद्ध में ईरान में अब तक 1500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ईरान भी अपने पड़ोसी खाड़ी देशों और इजरायल पर हमला करने से चूक नहीं रहा है। इजरायली सेना का कहना है कि ईरान ने जोरदार मिसाइल हमला किया है। हालांकि उसने मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने का दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान अमेरिका से बातचीत करने को तैयार है। वहीं ईरान ने बातचीत को फर्जी खबर बताया है।

इजरायल पर ईरान के मिसाइल अटैक के बाद सायरन बज उठे। इसके बाद आसमान में ही मिसाइलें नष्ट होने लगीं। मिसाइल के अवशेष गिरने की वजह से उत्तरी इजरायल में कई घर तबाह हो गए हैं। हालांकि किसी की मौत की जानकारी नहीं दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही कहा था कि ईरान के साथ सकारात्मक बातचीत होने वाली है और फिर मध्य एशिया में छिड़ा युद्ध रुक सकता है।

पांच दिन बढ़ा दिया 48 घंटे का अल्टिमेटम

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए पहले 48 घंटे का अल्टिमेट दिया था। वहीं अब ट्रंप ने खुद ही इसे बढ़ाकर पांच दिन कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान बातचीत के रास्ते में आगे बढ़ रहा है। हालांकि ईरान के अधिकारियों ने बातचीत वाले दावे को फर्जी करार दिया है।

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ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं शुरू हुई है। इस तरह की खबरें केवल भ्रम फैलाने के लिए प्रसारित की जा रही हैं। अमेरिका और इजरायल दोनों ही अपने ही जाल में फंस गए हैं और दुनियाभर में बड़ा एनर्जी क्राइसिस शुरू हो गया है। अब वे किसी तरह खुद को बचाना चाहते हैं। ईरान के रेवोलूशनरी गार्ड ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोलकर मनोवैज्ञानिक अभियान चलाना चाहते हैं लेकिन उससे तेहरान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।

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जरायल और अमेरिका को नहीं मिलेगा रास्ता

ईरान ने अमेरिका और इज़रायल को छोड़कर अन्य देशों के जहाजों को होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़रने की अनुमति देने के लिए कई कदम उठाए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान के कार्यालय ने यह जानकारी दी है।

पेजेशकियान ने सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के साथ हुई फोन वार्ता में कहा, "किसी भी सूरत में, ईरान ने इस जलमार्ग से जहाज़ों के पार होने के लिए सुरक्षा एवं रक्षा के इंतजाम किए गए हैं। शत्रु देशों को छोड़कर अन्य देशों के जहाजों को इस रास्ते से गुज़रने के लिए आवश्यक सहयोग दिया जाएगा।"

गौरतलब है कि अमेरिका और इज़रायल ने 28 फरवरी को ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली ख़ामेनेई सहित कई लोगों की मौत हुई। इसके जवाब में, ईरान ने इज़रायली क्षेत्र और पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका-इजरायल के साथ संघर्ष के कारण ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है, जहां से पूरी दुनिया का करीब 20 प्रतिशत तेल एवं तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) होकर गुजरती है। इससे पूरी दुनिया में कच्चे तेल का निर्यात प्रभावित हुआ है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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