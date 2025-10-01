Israeli strikes kill at least 16 in Gaza amid Donald Trump peace plan डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना के बीच दहला गाजा, इजरायली हमले में 16 की गई जान, Middle-east Hindi News - Hindustan
डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना के बीच दहला गाजा, इजरायली हमले में 16 की गई जान

इजरायली हमलों में मारे गए लोगों में वे भी शामिल थे जो गाजा शहर में विस्थापितों के लिए बनाए गए एक स्कूल में शरण लिए हुए थे। अल-अहली अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि शहर के पूर्वी जितून इलाके में स्थित अल-फलाह स्कूल पर कुछ ही मिनटों के फासले पर दो हमले किए गए।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, दीर अल बलाहWed, 1 Oct 2025 06:24 PM
इजरायल ने गाजा में अपनी सैन्य कार्रवाई बुधवार को भी जारी रखी, जिसमें कम से कम 16 फलस्तीनियों की जान चली गई। स्थानीय अस्पताल अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इसी बीच, गाजा में शांति बहाल करने और इजरायल-हमास युद्ध को रोकने के उद्देश्य से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तुत 20-सूत्री शांति योजना पर हमास की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अधिकारियों के अनुसार, इजरायली हमलों में मारे गए लोगों में वे भी शामिल थे जो गाजा शहर में विस्थापितों के लिए बनाए गए एक स्कूल में शरण लिए हुए थे। अल-अहली अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि शहर के पूर्वी जितून इलाके में स्थित अल-फलाह स्कूल पर कुछ ही मिनटों के फासले पर दो हमले किए गए।

उन्होंने कहा कि हताहतों में पहले हमले के बाद सहायता के लिए पहुंचे लोग भी शुमार हैं। अस्पताल ने सूचित किया कि बुधवार सुबह गाजा शहर के पश्चिमी हिस्से में एक पेयजल टैंक के आसपास इकट्ठा लोगों पर हुए हमले में पांच फलस्तीनी मारे गए। गाजा सिटी के शिफा अस्पताल के अनुसार, शहर के पश्चिम में एक अपार्टमेंट पर हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसका शव अस्पताल पहुंचाया गया। अल-अवदा अस्पताल ने बताया कि मध्य गाजा के नुसरत शरणार्थी शिविर पर इजरायली हमले में एक दंपती की जान गई। वहीं, बुरेज शरणार्थी शिविर पर एक अन्य हमले में एक व्यक्ति मारा गया। हालांकि, इजरायली सेना ने बुधवार के इन हमलों पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है।

पत्रकारों की सुरक्षा समिति (सीपीजे) के मुताबिक, 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व वाले आतंकवादियों द्वारा इजरायल पर हमले के बाद से इस क्षेत्र में 200 से ज्यादा पत्रकार और मीडिया कर्मी मारे जा चुके हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इजरायली अभियान में 66000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं, जबकि करीब 1,70,000 अन्य घायल हुए हैं। मंत्रालय मृतकों की गिनती में नागरिकों और उग्रवादियों के बीच भेद नहीं करता, लेकिन उसका कहना है कि मृतकों में लगभग आधी संख्या महिलाओं और बच्चों की है।

