डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना के बीच दहला गाजा, इजरायली हमले में 16 की गई जान

इजरायल ने गाजा में अपनी सैन्य कार्रवाई बुधवार को भी जारी रखी, जिसमें कम से कम 16 फलस्तीनियों की जान चली गई। स्थानीय अस्पताल अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इसी बीच, गाजा में शांति बहाल करने और इजरायल-हमास युद्ध को रोकने के उद्देश्य से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तुत 20-सूत्री शांति योजना पर हमास की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अधिकारियों के अनुसार, इजरायली हमलों में मारे गए लोगों में वे भी शामिल थे जो गाजा शहर में विस्थापितों के लिए बनाए गए एक स्कूल में शरण लिए हुए थे। अल-अहली अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि शहर के पूर्वी जितून इलाके में स्थित अल-फलाह स्कूल पर कुछ ही मिनटों के फासले पर दो हमले किए गए।

उन्होंने कहा कि हताहतों में पहले हमले के बाद सहायता के लिए पहुंचे लोग भी शुमार हैं। अस्पताल ने सूचित किया कि बुधवार सुबह गाजा शहर के पश्चिमी हिस्से में एक पेयजल टैंक के आसपास इकट्ठा लोगों पर हुए हमले में पांच फलस्तीनी मारे गए। गाजा सिटी के शिफा अस्पताल के अनुसार, शहर के पश्चिम में एक अपार्टमेंट पर हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसका शव अस्पताल पहुंचाया गया। अल-अवदा अस्पताल ने बताया कि मध्य गाजा के नुसरत शरणार्थी शिविर पर इजरायली हमले में एक दंपती की जान गई। वहीं, बुरेज शरणार्थी शिविर पर एक अन्य हमले में एक व्यक्ति मारा गया। हालांकि, इजरायली सेना ने बुधवार के इन हमलों पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है।