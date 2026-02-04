गाजा फिर दहला! इजरायली फायरिंग में 23 मरे, हमले से पहले सैनिक पर फायरिंग का दावा

संक्षेप: 10 अक्टूबर 2025 को लागू हुए संघर्षविराम के बाद एक बार फिर गाजा दहल गया है। इजरायली गोलीबारी से कम से कम 23 फिलिस्तीनी मारे गए। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इजरायल का दावा है कि आतंकवादियों की ओर से की गई फायरिंग में उसका एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया है

गाजा में लागू हुए संघर्षविराम के बाद एक बार फिर दहल गया है। इजरायली गोलीबारी से कम से कम 23 फिलिस्तीनी मारे गए। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इजरायल का दावा है कि आतंकवादियों की ओर से की गई फायरिंग में उसका एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके जवाब में उसने कार्रवाई की। अस्पताल अधिकारियों के अनुसार, मारे गए लोगों में सात महिलाएं और पांच बच्चे हैं। अस्पताल ने बताया कि बुधवार सुबह इजरायली सैनिकों ने उत्तरी गाजा के तुफाह इलाके में एक इमारत पर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 11 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश एक ही परिवार के सदस्य थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बता दें कि 10 अक्टूबर 2025 को लागू हुए संघर्षविराम के बाद फिलिस्तीनियों की मौत की नई घटना है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, समझौते लागू होने के बाद से इजरायली गोलीबारी में 530 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा शहर के शिफा अस्पताल के निदेशक डॉ मोहम्मद अबू सेल्मिया ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि गाजा पट्टी में हमारे लोगों के खिलाफ नरसंहार वाली जंग जारी है। संघर्षविराम कहां है? मध्यस्थ कहां हैं?

खोल दिया गया है राफा क्रॉसिंग बताते चलें कि मिस्र और गाजा को जोड़ने वाली राफा क्रॉसिंग पर मंगलवार को मिस्र से गाजा पट्टी लौट रहे फिलिस्तीनियों का दूसरा समूह पहुंचा। मिस्र के सरकारी चैनल अल-काहेरा न्यूज टीवी ने यह जानकारी दी। यह क्रॉसिंग सोमवार को फिर से खोली गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह समूह दिन में पहले क्रॉसिंग के मिस्र वाले हिस्से में पहुंचा था ताकि गाजा लौटने से पहले प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सके। इन्हें पहले मिस्र के अस्पतालों में चिकित्सा उपचार मिला था।

इस बीच, फिलिस्तीनी मीडिया ने बताया कि सोमवार शाम को राफा क्रॉसिंग पार करने के बाद 12 लोगों को ले जा रही एक बस गाजा के खान यूनिस में नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंची। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, एन्क्लेव के बाहर लगभग 22,000 फिलिस्तीनियों को तत्काल इलाज की जरूरत है, जिसमें 400 से अधिक जान बचाने वाले गंभीर मामले शामिल हैं।

इजरायल और हमास के बीच संघर्षविराम समझौते के दूसरे चरण को लागू करने के तहत, रविवार को शुरुआती ट्रायल के बाद, क्रॉसिंग का फिलिस्तीनी हिस्सा सोमवार को मई 2024 के बाद पहली बार आधिकारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। मिस्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि बॉर्डर दोबारा खुलने के बाद घायल फिलिस्तीनियों और मरीजों को लेने के लिए 150 अस्पतालों में लगभग 12,000 डॉक्टरों को तैयार रखा गया है।

गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, इजरायल और हमास के बीच एक कमजोर संघर्षविराम 10 अक्टूबर 2025 को लागू हुआ। दो साल के संघर्ष के बाद जिसमें कम से कम 71,800 फिलिस्तीनियों की मौत हुई और 1,71,500 से अधिक लोग घायल हुए हैं।