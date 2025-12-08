न्यूयॉर्क मेयर ममदानी पर भड़के इजरायली राष्ट्रपति, पहले लगाई फटकार फिर दे डाली खुलेआम चेतावनी

संक्षेप: हर्जोग ने कहा कि नवनिर्वाचित मेयर का यहूदियों के इजरायल जाकर पारंपरिक जायोनी प्रथाओं में भाग लेने के अधिकार पर सवाल उठाना न केवल यहूदी लोगों की प्राचीन मातृभूमि को अवैध ठहराता है, बल्कि हिंसा को वैध ठहराता है और धार्मिक स्वतंत्रता को कमजोर करता है।

इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने न्यूयॉर्क शहर के येशिवा विश्वविद्यालय में दिए गए भाषण के दौरान न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी की टिप्पणियों की कड़ी निंदा की और उन्हें 'अपमानजनक' तथा यहूदी समुदायों के लिए हानिकारक बताया। हर्जोग ने कहा कि नवनिर्वाचित मेयर का यहूदियों के इजरायल जाकर पारंपरिक जायोनी प्रथाओं में भाग लेने के अधिकार पर सवाल उठाना न केवल यहूदी लोगों की प्राचीन मातृभूमि को अवैध ठहराता है, बल्कि हिंसा को वैध ठहराता है और धार्मिक स्वतंत्रता को कमजोर करता है। उन्होंने इस तरह की बयानबाजी को यहूदी-विरोधी और अमेरिका-विरोधी करार दिया। बता दें कि नवनिर्वाचित मेयर ने कहा था कि जो यहूदी अलियाह करने पर विचार कर रहे हैं, वे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहे हैं।

मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित हर्जोग ने उस माहौल का भी वर्णन किया जिसमें ऑनलाइन और सार्वजनिक चर्चाओं में होलोकॉस्ट का उलटफेर, षड्यंत्र सिद्धांत और यहूदी-घृणा के नए रूप तेजी से फैल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां खुलेआम नस्लवादी गालियां देना सामाजिक रूप से अस्वीकार्य हो चुका है, वहीं यहूदी-विरोध की आड़ में यहूदियों को निशाना बनाना आम हो गया है। हर्जोग ने कहा कि जहां पहले अमेरिका में यहूदियों को 'यिड' कहा जाता था, अब जोयोनीवादियों को 'जियोस' कहा जा रहा है। उन्होंने उस कार्यक्रम में बाधा डालने वाले इजरायल-विरोधी प्रदर्शनकारियों का जिक्र करते हुए कहा कि दो हफ्ते पहले मैनहट्टन के एक प्रमुख सिनेगॉग में अलियाह (इजरायल आव्रजन) समारोह को बाधित और परेशान किया गया था।

हर्जोग ने आगे कहा कि सिय्योन की ओर लौटना और इजरायल से जुड़ना हजारों वर्षों से यहूदी आस्था और परंपरा की आधारशिला रहा है। इस अधिकार को अवैध ठहराना हिंसा को बढ़ावा देता है और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है। हर्जोग ने 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद इजरायल के राष्ट्रीय आघात पर भी चर्चा की और बताया कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों में से एक को छोड़कर सभी घर लौट आए हैं। उन्होंने पुलिस मास्टर सार्जेंट रान ग्विली की तत्काल रिहाई की मांग की और इजरायली नागरिकों तथा सैनिकों की वीरता की सराहना की।