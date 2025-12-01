रविवार को राष्ट्रपति से माफी मांगी, सोमवार को कोर्ट पहुंचे नेतन्याहू; विपक्ष भी ठोक रहा ताल

संक्षेप: इजरायल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू ने भ्रष्टाचार के चल रहे मुकदमे के बीच राष्ट्रपति से क्षमादान मांगकर पूरे देश में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। माफी मागने के अगले दिन कोर्ट पहुंचकर नेतन्याहू ने सबको चौंका दिया।

इजरायल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू ने भ्रष्टाचार के चल रहे मुकदमे के बीच राष्ट्रपति से क्षमादान मांगकर पूरे देश में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। इस बीच सोमवार को कोर्ट पहुंचकर सबको हैरान कर दिया। रविवार को राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग को लिखे पत्र में नेतन्याहू के वकीलों ने तर्क दिया कि बार-बार अदालत में पेशी से प्रधानमंत्री की शासन करने की क्षमता बाधित हो रही है और क्षमादान देश हित में होगा। गौरतलब है कि इजरायल में आम तौर पर क्षमादान तभी दिया जाता है जब मुकदमा पूरा होने और आरोपी को दोषी ठहराए जाने के बाद। मुकदमे के बीच में क्षमादान देने का कोई ऐतिहासिक उदाहरण नहीं है।

पहली बार अदालत में पेश हुए नेतन्याहू इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को अपने लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार मुकदमे में पहली बार उस घटना के बाद अदालत में पेश हुए, जब उन्होंने देश के राष्ट्रपति से क्षमादान की मांग की थी। दूसरी तरफ विपक्षी नेता इस क्षमादान अनुरोध के विरोध में उतर आए हैं। कुछ का कहना है कि क्षमादान की कोई भी शर्त सिर्फ तभी मान्य होगी जब नेतन्याहू राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास ले लें और अपने अपराध स्वीकार कर लें। जबकि अन्य का कहना है कि प्रधानमंत्री को क्षमादान मांगने से पहले अक्टूबर 2026 तक राष्ट्रीय चुनाव कराने होंगे।

2019 में लगे थे रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी के आरोप इज़रायल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेतन्याहू पर सालों की जांच के बाद 2019 में रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वास के उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे। मुकदमा 2020 में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने हर बार किसी भी गलती से इनकार किया है और क्षमादान के अपने अनुरोध में भी अपराध स्वीकार नहीं किया है। उनके वकीलों का दावा है कि यदि कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई तो वह पूरी तरह बरी हो जाएंगे।

क्या बोले पूर्व प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा कि अगर नेतन्याहू इजरायल को इस अराजकता से बाहर निकालने के लिए राजनीति छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, तो वह मुकदमे को खत्म करने का पूरा समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह हम इस अध्याय को पीछे छोड़कर एकजुट हो सकते हैं और देश का फिर से निर्माण कर सकते हैं। बता दें कि बेनेट ने 2021 में उस गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था जिसने नेतन्याहू को सत्ता से बेदखल कर दिया था।