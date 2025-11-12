आतंक शहरों को हिला सकता है लेकिन... दिल्ली धमाके पर नेतन्याहू का कड़ा संदेश

संक्षेप: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के निकट सोमवार शाम को हुए धमाके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतवासियों के प्रति गहन शोक संदेश भेजा है। एक दृढ़ संकल्प वाले बयान में नेतन्याहू ने दोनों राष्ट्रों की आतंकवाद के विरुद्ध अडिग एकता पर बल दिया है

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के निकट सोमवार शाम को हुए धमाके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतवासियों के प्रति गहन शोक संदेश भेजा है। एक दृढ़ संकल्प वाले बयान में नेतन्याहू ने दोनों राष्ट्रों की आतंकवाद के विरुद्ध अडिग एकता पर बल दिया और कहा कि आतंक शहरों को लक्ष्य बना सकता है, मगर यह कभी भी मजबूत देशों की इच्छाशक्ति को कमजोर नहीं कर सकता। बयान में उन्होंने कहा कि हमारे मित्र नरेंद्र मोदी और भारत के साहसी नागरिकों के लिए, इजरायल के लोग पीड़ित परिवारों के प्रति हृदय से संवेदना प्रकट करते हैं। इस कठिन घड़ी में इजरायल आपके दर्द और दृढ़ता के साथ अटूट रूप से एकजुट है।

इस दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच गहन बंधन की पुष्टि की और भारत और इजरायल को प्राचीन संस्कृतियां बताया, जो साझा आदर्शों और अटल भावना से बंधी हुई हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत और इजरायल वे प्राचीन सभ्यताएं हैं जो शाश्वत सिद्धांतों पर आधारित हैं। आतंक हमारे शहरों पर प्रहार कर सकता है, लेकिन यह हमारी आत्माओं को कभी डिगा नहीं पाएगा। हमारे राष्ट्रों का उज्ज्वल प्रकाश शत्रुओं के अंधेरे को हमेशा पराजित कर देगा।

इजरायल के प्रधानमंत्री का यह संदेश राष्ट्रीय राजधानी में हुए विस्फोट के बाद भारत के साथ वैश्विक एकजुटता के बढ़ते प्रमाणों के बीच आया है। इस धमाके में कम से कम आठ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और अनेक अन्य घायल हुए। अधिकारी इसे संभावित आतंकी कार्रवाई के रूप में जांच रहे हैं।