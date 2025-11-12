Hindustan Hindi News
आतंक शहरों को हिला सकता है लेकिन... दिल्ली धमाके पर नेतन्याहू का कड़ा संदेश

आतंक शहरों को हिला सकता है लेकिन... दिल्ली धमाके पर नेतन्याहू का कड़ा संदेश

संक्षेप: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के निकट सोमवार शाम को हुए धमाके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतवासियों के प्रति गहन शोक संदेश भेजा है। एक दृढ़ संकल्प वाले बयान में नेतन्याहू ने दोनों राष्ट्रों की आतंकवाद के विरुद्ध अडिग एकता पर बल दिया है

Wed, 12 Nov 2025 05:25 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के निकट सोमवार शाम को हुए धमाके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतवासियों के प्रति गहन शोक संदेश भेजा है। एक दृढ़ संकल्प वाले बयान में नेतन्याहू ने दोनों राष्ट्रों की आतंकवाद के विरुद्ध अडिग एकता पर बल दिया और कहा कि आतंक शहरों को लक्ष्य बना सकता है, मगर यह कभी भी मजबूत देशों की इच्छाशक्ति को कमजोर नहीं कर सकता। बयान में उन्होंने कहा कि हमारे मित्र नरेंद्र मोदी और भारत के साहसी नागरिकों के लिए, इजरायल के लोग पीड़ित परिवारों के प्रति हृदय से संवेदना प्रकट करते हैं। इस कठिन घड़ी में इजरायल आपके दर्द और दृढ़ता के साथ अटूट रूप से एकजुट है।

इस दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच गहन बंधन की पुष्टि की और भारत और इजरायल को प्राचीन संस्कृतियां बताया, जो साझा आदर्शों और अटल भावना से बंधी हुई हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत और इजरायल वे प्राचीन सभ्यताएं हैं जो शाश्वत सिद्धांतों पर आधारित हैं। आतंक हमारे शहरों पर प्रहार कर सकता है, लेकिन यह हमारी आत्माओं को कभी डिगा नहीं पाएगा। हमारे राष्ट्रों का उज्ज्वल प्रकाश शत्रुओं के अंधेरे को हमेशा पराजित कर देगा।

इजरायल के प्रधानमंत्री का यह संदेश राष्ट्रीय राजधानी में हुए विस्फोट के बाद भारत के साथ वैश्विक एकजुटता के बढ़ते प्रमाणों के बीच आया है। इस धमाके में कम से कम आठ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और अनेक अन्य घायल हुए। अधिकारी इसे संभावित आतंकी कार्रवाई के रूप में जांच रहे हैं।

इससे पहले मंगलवार को इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने भी इस विस्फोट पर मृतकों के प्रति गहन शोक व्यक्त किया था। एक्स पर एक पोस्ट में सार ने कहा था कि मैं भारत के लोगों और खासकर दिल्ली के हृदय स्थल पर हुए धमाके में निर्दोषों के परिवारों के प्रति इजरायल और अपनी ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की। भारत के साथ इजरायल की अटूट एकता की पुष्टि करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में इजरायल हमेशा भारत के पक्ष में खड़ा रहेगा।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
