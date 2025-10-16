Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Israeli PM Benjamin Netanyahu said fighting in Gaza and wider region was not over yet

लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है... गाजा और हमास को लेकर नेतन्याहू के दिमाग में क्या चल रहा?

संक्षेप: यरूशलम के माउंट हर्जल सैन्य कब्रिस्तान में एक आधिकारिक समारोह के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने दोहराया कि हम हर बंधक की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। यह समारोह 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजरायल पर हमले की याद में आयोजित किया गया था, जिसने इस युद्ध को जन्म दिया था।

Thu, 16 Oct 2025 04:20 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, यरूशलम
share Share
Follow Us on
लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है... गाजा और हमास को लेकर नेतन्याहू के दिमाग में क्या चल रहा?

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इजरायल, गाजा में बंधक बनाए गए सभी व्यक्तियों के अवशेषों को वापस लाने के लिए किटबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। यरूशलम के माउंट हर्जल सैन्य कब्रिस्तान में एक आधिकारिक समारोह के दौरान उन्होंने दोहराया कि हम हर बंधक की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। यह समारोह 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजरायल पर हमले की याद में आयोजित किया गया था, जिसने इस युद्ध को जन्म दिया था।

युद्ध अभी जारी है...

इजरायली पीएम ने इस अवसर पर जोर देकर कहा कि युद्ध अभी जारी है, लेकिन एक बात निश्चित है- जो भी हम पर हमला करेगा, हाथ उठाएगा, उसे उसकी भारी कीमत चुकानी होगी। हम ऐसी विजय प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो आने वाले कई वर्षों तक हमारे क्षेत्र को प्रभावित करेगी। यह बयान हमास के उस दावे के एक दिन बाद आया, जिसमें संगठन ने कहा था कि उसने अपने सभी कैदियों को सौंप दिया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी दी चेतावनी

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को सख्त चेतावनी जारी की कि यदि वह हथियार नहीं छोड़ता और गाजा पट्टी में बंधक 24 सभी बंधकों के शवों को नहीं लौटाता, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि मैंने हमास से सीधी बात की और पूछा था कि क्या वे हथियार डालेंगे, तो उनका जवाब था कि संगठन ऐसा करेगा। उन्होंने मुझसे यही वादा किया था, और अब या तो वे हथियार छोड़ें या हम उनके खिलाफ आवश्यक कदम उठाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह संदेश उनके 'प्रतिनिधियों' के जरिए हमास तक पहुंचाया गया था।

तो हमास होगा जिम्मेदार

इजरायली मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, उन्होंने अपने दो प्रमुख सलाहकारों ( अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर) का जिक्र किया। ट्रंप की मंजूरी से विटकॉफ और कुशनर ने पिछले सप्ताह शर्म अल-शेख में हमास के वरिष्ठ वार्ताकार खलील अल-हय्या से भेंट की और उन्हें भरोसा दिलाया कि हमास अमेरिका की मध्यस्थता वाले युद्धविराम समझौते का सम्मान करे, जिससे गाजा में युद्ध समाप्त हो सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमास को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

बता दें कि अमेरिकी मध्यस्थता वाला युद्धविराम समझौता शुक्रवार से प्रभावी हुआ और इसकी शुरुआत सकारात्मक रही जब हमास ने सोमवार को समझौते के अनुसार सभी 20 जीवित बंधकों को मुक्त कर दिया। लेकिन समझौता तब अटक गया जब आतंकी समूह ने 28 मृत बंधकों के शवों को नहीं लौटाया, बल्कि केवल चार शव ही सौंपे। संगठन ने बहाना बनाया कि दो वर्षों के युद्ध के बाद गाजा के मलबे के कारण शवों के सटीक स्थान का पता नहीं चल पा रहा।

इजरायल ने दी कार्रवाई की धमकी

वहीं, इजरायल ने इसकी कड़ी निंदा की थी और बंधकों के परिजनों के बढ़ते आक्रोश तथा राजनीतिक-सैन्य क्षेत्रों में व्याप्त असंतोष के बीच समझौते के अपने भाग को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। इजरायली सेना (आईडीएफ) ने राफा सीमा को सील कर दिया, जिससे पट्टी में सहायता की आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव पड़ा। साथ हीहमास द्वारा 24 शव सौंपे जाने तक किसी अन्य फिलिस्तीनी आतंकी की रिहाई पर रोक लगा दी गई। ऐसा न करने पर इजरायल की ओर से कार्रवाई की धमकी दी गई है।