खाली कर दें गाजा शहर, भुखमरी के शिकार लोगों के लिए इजरायल ने जारी किया फरमान

इजरायल की सेना ने भुखमरी की कगार पर पहले ही पहुंच चुके गाजा शहर के फिलिस्तीनियों को शनिवार को निर्देश दिया कि वे शहर को खाली कर दक्षिण स्थित मानवीय क्षेत्र में चले जाएं। इजरायल का यह निर्देश इलाके पर कब्जा करने के लिए अपने अभियान का विस्तार किए जाने के बीच आया, जिसमें ऊंची इमारतों को भी निशाना बनाया जा सकता है। करीब 10 लाख आबादी वाले इस शहर के कुछ हिस्सों को पहले से ही ‘रेड जोन’ माना जाता है, जहां अपेक्षित आक्रमण से पहले ही लोगों को खाली करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

सहायता समूहों ने चेतावनी दी है कि गाजा शहर से बड़े पैमाने पर लोगों को निकालने से मानवीय संकट की स्थिति और विकराल हो सकती है। खाद्य संकट के मद्देनजर दुनिया के अग्रणी संगठन ने शहर को अकालग्रस्त घोषित कर दिया है। इससे पहले इजरायल ने शुक्रवार को गाजा शहर में एक ऊंची इमारत पर हमला किया। जबकि सेना ने क्षेत्र पर कब्जा करने के अपने अभियान को तेज कर दिया। वहीं, स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, गाजा में अन्य स्थानों पर हमले में 27 लोग मारे गए।