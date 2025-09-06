खाली कर दें गाजा शहर, भुखमरी के शिकार लोगों के लिए इजरायल ने जारी किया फरमान
इजरायल की सेना ने भुखमरी की कगार पर पहले ही पहुंच चुके गाजा शहर के फिलिस्तीनियों को शनिवार को निर्देश दिया कि वे शहर को खाली कर दक्षिण स्थित मानवीय क्षेत्र में चले जाएं।
इजरायल की सेना ने भुखमरी की कगार पर पहले ही पहुंच चुके गाजा शहर के फिलिस्तीनियों को शनिवार को निर्देश दिया कि वे शहर को खाली कर दक्षिण स्थित मानवीय क्षेत्र में चले जाएं। इजरायल का यह निर्देश इलाके पर कब्जा करने के लिए अपने अभियान का विस्तार किए जाने के बीच आया, जिसमें ऊंची इमारतों को भी निशाना बनाया जा सकता है। करीब 10 लाख आबादी वाले इस शहर के कुछ हिस्सों को पहले से ही ‘रेड जोन’ माना जाता है, जहां अपेक्षित आक्रमण से पहले ही लोगों को खाली करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
सहायता समूहों ने चेतावनी दी है कि गाजा शहर से बड़े पैमाने पर लोगों को निकालने से मानवीय संकट की स्थिति और विकराल हो सकती है। खाद्य संकट के मद्देनजर दुनिया के अग्रणी संगठन ने शहर को अकालग्रस्त घोषित कर दिया है। इससे पहले इजरायल ने शुक्रवार को गाजा शहर में एक ऊंची इमारत पर हमला किया। जबकि सेना ने क्षेत्र पर कब्जा करने के अपने अभियान को तेज कर दिया। वहीं, स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, गाजा में अन्य स्थानों पर हमले में 27 लोग मारे गए।
सेना ने हमास चरमपंथियों पर शहर में अन्य ऊंची इमारतों का उपयोग निगरानी और योजनाबद्ध घात लगाने के लिए करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि वह आने वाले दिनों में आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर सटीक, लक्षित हमले करेगी। इजरायल ने हजारों रिजर्व सैनिकों को जुटाना शुरू कर दिया है। अपने आक्रमण को बढ़ाने की योजना के तहत निकासी की चेतावनियां दोहरा रहा है, जिससे घरेलू स्तर पर विरोध और विदेशों में निंदा हो रही है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।